خبراء : تألق حزمة من أسهم البورصة رغم الأداء العرضي للمؤشر الثلاثيني

يتوقع خبراء البورصة المصرية أداء إيجابيًّا انتقائيًّا لحزمة من الأسهم المدرجة بالمؤشرين EGX30 وEGX70 رغم ترجيحات سيطرة الأداء العرضى على المؤشر الرئيسى بضغوط التحركات الضعيفة لسهم البنك التجارى الدولى المسيطر على أكثر من ثلث وزنه النسبي.

وأوصى الخبراء بشراء حزمة من الأسهم سيطر على غالبيتها القطاع العقاري، وتنوعت بين الاتصالات والخدمات المالية والصناعة، كما رسموا سيناريو لمستهدفاتها.

كانت السوق قد أنهت أسبوعها الماضى على تباين، وبينما تراجع المؤشر الثلاثيني، ارتفع السبعينى والمئوي، كما ارتفع رأس المال السوقى بشكل طفيف، وأيضًا التداولات التى استحوذت الأسهم داخل المقصورة على غالبيتها.

وتراجع egx30 بنحو 1.08% إلى 10898 نقطة، بينما ارتفع egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.9% إلى 2010 نقطة، وegx100 الأوسع نطاقًا 0.88% إلى 2937 نقطة.

وربِح رأس المال السوقى مليوني جنيه فقط مغلقًا عند 629.2 مليون جنيه، وارتفعت التداولات إلى 16.4 مليار جنيه، نظير 13.1 مليار جنيه الفترة المناظرة، وكان نصيب الأسهم 51.5% من قيم التداول داخل المقصورة، مقابل 48.48% للسندات.

وكان نصيب تعاملات المصريين 83.4%من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، فيما كان نصيب الأجانب 10.6% بصافى مبيعات 383.7 مليون جنيه، والعرب 6% بصافى شراء 2.5 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وقال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستتعرض لضغوط هذا الأسبوع نتيجة لما شهدته نهاية الأسبوع الماضي، ما يدفع المؤشر الثلاثينى للتحرك فى نطاق عرضى بين 10720 و11100 نقطة بسبب ضيق حركة المؤشر الثلاثينى بين 60 و64.20 جنيه.

وأوصى بشراء حزمة من الأسهم مثل السويدى إلكتريك بقيمة 8.20 جنيه، مقابل 8.6 جنيه الخميس، والمصرية للاتصالات عند مستوى 12.30 جنيه، مقابل 12.5 بإغلاق الأسبوع الماضي.

كما أوصى بالشراء على سهم أبو قير للأسمدة عند 19 جنيهًا نظير 19.5 الخميس، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير عند 6.45 جنيه مقابل 6.8 جنيه الخميس، وسهم السادس من أكتوبر للتنمية والتعمير «سوديك» عند 13.20 جنيه نظير 13.9 جنيه الأسبوع الماضي، وسهم إعمار مصر للتنمية عند 2.3 جنيه نظير 2.4 جنيه الخميس، وسهم الشمس للإسكان والتعمير عند 4.75 جنيه نظير 5.1 جنيه الخميس، وسهم المجموعة المالية هيرميس عند 12.80 جنيه مقابل 13.3 جنيه الأسبوع الماضي.

وتوقّع عبد القادر مستهدفات صعودية لأسهم النساجون الشرقيون إلى 7.80 جنيه نظير 7.6 جنيه الخميس، وسهم أوراسكوم كونستراكشون نحو 82 جنيهًا نظير 77.3 جنيه نهاية الأسبوع المنقضي.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التجليل الفنى بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن هناك تحركات صعودية لحزمة أسهم هذا الأسبوع، رغم تباطؤ تحركات المؤشر الثلاثينى بين 10800 و11150 نقطة، نتيجة تعرضه لضغوط من النطاق الضيق لتحركات سهم البنك التجارى الدولى بين 62 و64 جنيهًا.

ويرى أن حركة التداولات الايجابية دليل على أن السوق تسير بشكل جيد باستثناء المؤشر الثلاثينى نتيجة تحركات التجارى الدولي.

ورسم الأعصر سيناريو صاعدًا لحزمة أسهم تضمنت العربية لإدارة الأصول إلى نحو 6.70 جنيه، ومصر الجديدة 7.30 جنيه، والسويدى 9.25 جنيه، وهيرميس صوب 14 جنيهًا، وبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية إلى 4.30 جنيه، والنساجون صوب 8.10 جنيه، وجى بى أوتو 3.40 جنيه.