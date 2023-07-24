خبراء: بريطانيا تواجه ركودا طويل الأمد بفعل ارتفاع أسعار الفائدة

حذر خبراء اقتصاديون من أن بريطانيا تواجه ركودا اقتصاديا طويل الأمد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن تؤثر المعركة ضد التضخم على النمو الاقتصادي للبلاد لسنوات، وفقا لقناة روسيا اليوم.

وخفضت مجموعة EY Item Club، المتخصصة بالتنبؤ الاقتصادي في المملكة المتحدة، توقعاتها للنمو في عامي 2024 و2025، مبينة أن معدلات الفائدة تتجه لتسجيل أعلى معدلاتها.

وفي آخر تحديث ربع سنوي لها، قالت المجموعة إن الاقتصاد من المقرر أن ينمو بنسبة 0.8% العام المقبل، أي أقل من توقعاتها السابقة البالغة 1.9%، أما نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع إلى 1.7% في 2025 انخفاضا من التوقع السابق البالغ 2.3%.

وقال مارتن بيك، كبير المستشارين الاقتصاديين للمجموعة: “تم تسجيل ارتفاع بمعدلات الفائدة، بشكل أكبر مما كنا نتوقعه، وهذا يؤدي إلى ضرب الاقتصاد”، محذرا من أن “العام المقبل سيكون أكثر صعوبة من الحالي”.

وأضاف: “إن تشدد بنك إنجلترا سيحكم على الاقتصاد بتباطؤ النمو، رغم أن التضخم من المحتمل أن ينخفض ​​بسرعة من تلقاء نفسه”.

ورفع بنك إنجلترا حتى الآن أسعار الفائدة من 0.1% في ديسمبر 2021 إلى 5% ومن المتوقع أن يرفعها أكثر من ذلك في الأشهر المقبلة.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى ما دون 5% بقليل بحلول نهاية العام، مما يعني أن هدف رئيس الوزراء ريشي سوناك لخفض التضخم إلى النصف بحلول نهاية العام يجب أن يتحقق.

كما يجب أن ينخفض ​​معدل ارتفاع الأسعار إلى 3.4% العام المقبل و1.7% في عام 2025، مما يسمح لبنك إنجلترا بالبدء في خفض أسعار الفائدة في أواخر العام المقبل.