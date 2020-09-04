خبراء: انفجار بيروت يرفع أسعار التأمين البحري ويهدد فروعًا أخرى

أجمع أكثر من 10 خبراء للتأمين البحرى بشركات تأمين إن الخسارة المؤمن عليها الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت فى لبنان، ستؤثر سلبًا على فروع تأمين متعددة، إلى جانب رفعه لأسعار «البحرى»، خاصة فيما يتعلق بالمخاطر التي تشكلها المواد الخطرة.

وأكد هؤلاء الخبراء أن أن انفجار مرفأ بيروت الذى وصفوه بـ”المأساة” سيضيف زخمًا إلى زيادة الأسعار في سوق بحرية متشددة بالفعل.

وأوضحوا أنه من السابق لأوانه معرفة مقدار الخسائر التي ستكلفها شركات التأمين في نهاية المطاف، وأن شركات التأمين البحرية والممتلكات وانقطاع الأعمال وتعطل الأعمال الطارئ وفروع التأمين الشخصي ستتأثر جميعها.

ومن المعروف أن انفجار بيروت كان نتيجة تخزين 2700 طن من نترات الأمونيوم في مستودع في ميناء بيروت بشكل غير آمن، والذى خلف أكثر من 160 قتيلاً وآلاف الجرحى، وأدى إلى أضرار واسعة النطاق في الممتلكات وأدى الى استقالت الحكومة اللبنانية.

شركات إعادة التأمين تتوقع خسائر كبيرة

وقالت كلا من شركة هانوفرى رى وميونخ رى و Liberty Mutual إن التعويضات التى ستدفعها شركات إعادة التأمين فى حدود 250 مليون دولار

وأشارت هانوفر ري لاعادة التأمين إنها ستشهد على الأرجح “خسارة كبيرة” من حدث بيروت ، بينما قالت شركة ميونيخ ري أيضًا إنها تتوقع مطالبات كبيرة.

وتوقعت شركة Liberty Mutual إنها ستشهد خسارة في حدود 25 مليون دولار إلى 50 مليون دولار بناءً على مؤشرات أولية، لكن هذا التقدير قد يتغير.

وقال قال ريان أوكونور، الرئيس الإقليمي لشحن المحيطات في أمريكا الشمالية ومقره نيويورك في شركة Allianz Global Corporate & Specialty ، وهي وحدة تابعة لشركة أليانز العالمية للتأمين أن شركته تتوقع تأثيرًا محدودًا بناءً على تحقيقاتها الأولية حول محفظتها وحساباتها.

البحرى تكبد خسائر ضخمة آخر 5 سنوات

وأضاف ومع ذلك ، قد يكون للخسارة “تأثير كبير على تصلب الأسعار” بسبب مخاوف شركة التأمين بشأن تعرض الموانئ في جميع أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة .

وقال براد إلدريدج ، نائب رئيس شركة فالفي للاكتتاب في الشحن ، وهي جزء من مجموعة فالفي للتأمين ، إن السوق البحري شهد “خسائر كبيرة” في السنوات الخمس الماضية بسبب العديد من الكوارث الطبيعية المختلفة وغيرها من الأحداث وبالنسبة لأعمال الشحن البحري فإن الأسعار ستزيد بسبب إنفجار بيروت سيضيف إلى ذلك في سوق متشدد بالفعل وسيطيل أمده اعتمادًا على الرقم النهائي

وقال جاي كاربنتر سمسار اعادة التامين العالمى في تقريره إن جزءا كبيرا من الميناء دمر تماما ، وانهارت صوامع الحبوب جزئيا ، وانهارت المستودعات بالكامل وانقلبت السفن في الانفجار.

وقال جاى كاربنتر إن الأضرار التي لحقت بالمنطقة الحضرية المجاورة للميناء كانت شديدة أيضًا.

من ناحيته، قال لارس جوستافسون ، المدير الإداري لشركة Arthur J. Gallagher & ومقرها نيويورك ، إن انفجار بيروت هو تذكير بأن الأمور

ويمكن أن تحدث في الميناء ، وعلى شركات التأمين أن تدرك أن مخاطر الموانئ وتراكم البضائع لا يزالان “عاملاً رئيسياً”. الممارسة البحرية للشركة.

وأوضح جوستافسون إن انفجار ميناء تيانجين في عام 2015 ، والذي أدى إلى خسارة 4 مليارات دولار ، كان بمثابة “جرس إنذار حقيقي” للصناعة التي تسببت في أن تأخذ شركات التأمين في الحسبان هامشًا أكبر لهذه الأحداث الكارثية .

ولفت الى أن تيانجين أحدثت الكثير من التغيير وركزت شركات التأمين على طريقة مختلفة للاكتتاب ، مضيفًا أنه لا يتوقع أن تكون خسارة بيروت كبيرة.

التخزين الخاطئ بالموانئ والسفن المهجورة سبب الحرائق

وبدوره قال أندرو كينزي ، كبير مستشاري المخاطر في شركة أليانز ومقره نيويورك ، إن هذه ليست مجرد قضية شحن أو سفينة وأن الحدث عبارة عن “تذكير بأنها مشكلة تتعلق بسلسلة التوريد مضيفا انه لابد ان يشارك جميع أصحاب المصلحة في هذا الأمر”.

وتابع أن الشحنات الخطرة التي يتم الإعلان عنها بشكل خاطئ وتخزينها بشكل غير صحيح هي السبب الجذري للحرائق وخاصة فى حالة السفن المهجورة والآن مع وجود ضغوط إضافية في بيئة تفشى فيها فيروس كورونا 19 COVID- سنرى المزيد

واستشهد كينزى بمثال FSO Safer ، وهي سفينة تخزين عائمة مهجورة ترسو في البحر الأحمر قبالة اليمن محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام قالت الأمم المتحدة إنها معرضة لخطر التمزق أو الانفجار.