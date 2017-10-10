خبراء: القيمة العادلة لغاز مصر متحفظة

منى عبدالباري:لم ينه تقرير القيمة العادلة لسهم غاز مصر حالة الجدل الواسعة التي شهدها سوق المال حول السهم الفترة الماضية، في ضوء تحقيقه ارتفاعات قياسية بلغت نسبتها 376% منذ بداية العام وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي، إذ صعد من مستوى 52.97 جنيه، إلى 252.44 جنيه.ووصف خبراء بسوق المال فضلوا عدم ذ

منى عبدالباري:

لم ينه تقرير القيمة العادلة لسهم غاز مصر حالة الجدل الواسعة التي شهدها سوق المال حول السهم الفترة الماضية، في ضوء تحقيقه ارتفاعات قياسية بلغت نسبتها 376% منذ بداية العام وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي، إذ صعد من مستوى 52.97 جنيه، إلى 252.44 جنيه.

ووصف خبراء بسوق المال فضلوا عدم ذكر اسمائهم القيمة العادلة لسهم غاز مصر التي قدرها المستشار المالي المستقل عند 175.39 جنيه بأنها “متحفظة جدا حيث لم تأخذ في اعتبارها القيمة الحالية للاستثمارات التابعة في حين اعتمدت فقط على القيمة التاريخية.

وقدرت شركة أصول عربية المستشار المالي المستقل لشركة غاز مصر متوسط القيمة العادلة للسهم عند 175.39 جنيه لكل سهم من أسهم الشركة البالغ عددها 12 مليون سهم.

واعتمدت أصول عربية في تقييمها الذي أٌجري في سبتمبر 2017، على القوائم المالية المعتمدة و الصادرة عن الشركة محل التقييم خلال الفترة من 2012 و 2016، على أن تمتد صلاحية التقييم لمدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخه في4 أكتوبر 2017، بحسب تقرير القيمة العادلة.

” تقرير القيمة العادلة استند في تقديراته للأداء المستقبلي للشركة على التحليل التاريخي للقوائم المالية وخطة الشركة المستقبلية من توسعات استثمارية وتطوير خطة المبيعات، وهو ما يعكس الاقتراضات المقدمة من شركة غاز مصر”، بحسب التقرير أيضا.

و وصف الخبراء القيمة العادلة لتي وردت بتقرير المستشار المالي بـ”المتحفظة للغاية” نظرا لعدم اشتمالها على القيمة السوقية او الحالية للاستثمارات التابعة البالغ عددها 14 شركة، وخاصة شركة جاسكو – المملوكة بنسبة 15% لغاز مصر- بجانب الاكتفاء بالقيمة الدفترية التاريخية فقط.

وتابعوا إنه في حالة تبني بيانات محدثة ومعدلة لاستثمارات التابعة التي شملها التقييم كان يمكن الوصول لقيمة عادلة معقولة للسهم قد تصل إلى 300 جنيه، إلا أنها عابت على شركة غاز مصر عدم الالتزام بإبراز صورة واضحة حول كافة استثماراتها التابعة.

وكان أحد البيانات التي اعتمد عليها المستشار المالي المستقل في إعداد تقرير القيمة العادلة القوائم المالية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية لاستثمارات 9 شركات تابعة فقط من بين 14 شركة.

ولفت الخبراء إلى أن الاعتماد على تثبيت متحصلات إيرادات الاستثمار عند 80 مليون جنيه، بنموذج التقييم يعد أكثر الطرق التقيمية تحفظا.

يذكر ان تقرير القيمة العادلة المعد بواسطة شركة اصول عربية اعتمد ايرادات الاستثمارات بقيمة 80 مليون حنيه عن كل عام من الفترة بين 2018 الى 2022.

وانتقدوا اتباع هذا الأسلوب في التقييم نظرا لتجاهله التغيرات المستقبلية التي ستساهم في النهوض بقطاع البترول في ظل استمرار الدولة في خطتها لرفع الدعم واعادة هيكلة القطاع و الحقول البترولية التي ستبدأ الإنتاج نهاية العام الحالي.

وحول الصعود التاريخي الذي شهده سهم الشركة خلال الفترة الماضية رغم ارتفاع قيم الخسائر الخاصة بها قالت الخبار أنه جاء مدعوما بقيم الاستثمارات التابعة للشركة، بجانب تدني نسب التداول الحر على أسهم الشركة ما يسمح للمساهمين بالاستفادة.

وارتفعت خسائر غاز مصر خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 53.59 مليون جنيه، مقارنة بـ 47.94 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشارت المصادر إيضا إلى أن إيقاف البورصة للسهم على مدار عدة جلسات يتنافى مع مبدأ العرض والطلب القائمة عليه عملية المتاجرة بالأسهم، كما يؤثر على مناخ الاستثمار.

وقامت إدارة البورصة بإلغاء التداولات على السهم بضع مرات خلال الاشهر القليلة الماضية وذلك بناءا على قرار رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية و استناداً لاحكام نص المادة 21 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وتنص المادة المذكورة على أنه :” يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فـى الأسعار، ويكون له إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللـوائح والقـرارات الـصادرة تنفيذا لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له. كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بهـا الإضـرار بالسوق أو المتعاملين فيه .ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة”.