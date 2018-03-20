خبراء: الفائدة تعوق تنفيذ خطط شركات السيارات

■ سمير: زيادة التكلفة التمويلية خفضت من الأيرادات والأرباح ■ ريان: بيع 130 ألف وحدة فقط لا يشجع بيئة الاستثمار بالقطاع ■ السبع: توقفنا عن تنفيذ مشروعات توسعية فى ظل مخاطر السوقأحمد عوضأكد خبراء سيارات، أن استقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعد عائقًا أمام تنفيذ الخطط الاستثمارية لشركات

■ سمير: زيادة التكلفة التمويلية خفضت من الأيرادات والأرباح

■ ريان: بيع 130 ألف وحدة فقط لا يشجع بيئة الاستثمار بالقطاع

■ السبع: توقفنا عن تنفيذ مشروعات توسعية فى ظل مخاطر السوق

أحمد عوض

أكد خبراء سيارات، أن استقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعد عائقًا أمام تنفيذ الخطط الاستثمارية لشركات السيارات؛ لارتفاع حجم التكلفة التمويلية المحصلة على القروض، موضحين أن معظم شركات القطاع تعتمد على تمويل مشروعاتها التوسعية عبر أنظمة الاقتراض من جانب القطاع المصرفى.

قال شادى ريان، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات، إن بيئة الاستثمار فى مجال قطاع السيارات، ممثلة فى المشروعات التوسعية بالنسبة لشبكة مراكز خدمات ما بعد البيع، والصيانة، وصالات العرض، شبه متوقفة منـذ ارتفاع أسعار الفائدة وصعود تكلفة التمويل.

أضاف أن تداعيات صعود أسعار الفائدة انعكست على ارتفاع التكلفة الاستيرادية للسيارات، من شأنها زيادة أسعار اﻷخيرة لمستويات قياسية تجاوزت حاجز القدرة المالية للغالبية العظمى للمستهلكين، وتحويلها من سلع استهلاكية إلى ترفيهية؛ اﻷمر الذى نتج عنه انخفاض حجم الطلب.

أشار إلى أن أداء سوق السيارات لا يشجع على بيئة الاستثمار بالقطاع خاصة، عند مستويات 130 ألف مركبة فقط سنويا، متوقعًا بدء تعافى عمليات تجارة السيارات خلال النصف الثانى من العام الحالى، موضحا أن التقارير الاقتصادية تشير انخفاض أسعار «الفائدة والعملات اﻷجنبية»، ومدى انعكاسها على السلع، من بينها السيارات خلال تلك الفترة.

علق على هبوط أسعار الفائدة؛ قائلا: «تساهم فى تخفيض حجم تكلفة التمويل واستئناف بعض المشروعات المؤجلة للشركات، كاشفا عن خوض شركته تدشين مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة، بمنطقة أبو رواش، بتكلفة تقدر 100 مليون جنيه، وإقامة صالات عرض بمنطقة الهرم، والتجمع الخامس، بتكلفة استثمارية بين 50 و70 مليون جنيه، متوقعا أن تفتتح تلك المشروعات خلال النصف اﻷول من 2018.

أكد سمير ريان، رئيس مجلس إدارة شركة أوتو سمير ريان، أن سوق السيارات شهد العديد من الاضطرابات والأزمات، التى انعكست على أداء المبيعات بالتراجع لمستويات قياسية؛ وانخفضت مبيعات الشركة إلى 17 ألف وحدة، نهاية العام الماضى، مقابل 28 ألف سيارة خلال 2016.

أضاف أن إحدى المعوقات التى تحد من تنفيذ الخطط الاستثمارية بالنسبة للشركات وقطاع اﻷعمال؛ ممثلة فى ارتفاع أسعار الفائدة على تمويل المشروعات لتصل إلى 16 – %17، مقارنة 7 – %8 سابقًا؛ ما انعكس على نتائج أعمال شركة «أوتو سمير ريان» بانخفاض حجم الإيرادات واﻷرباح خلال الفترة الماضية.

أوضح علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، أن شركته قررت تعليق خطتها الاستثمارية من تدشين مركز خدمة ما بعد البيع، والصيانة بمنطقة الدلتا خلال العام الماضي؛ بهدف تفادى حجم الخسائر الناتجة عن ارتفاع التكلفة التمويلية للقروض، مؤكدا أن استقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يرجأ العديد من المشروعات التوسعية بالنسبة للعديد من الشركات بمختلف القطاعات.

أشار إلى أن معظم المشروعات التوسعية التى تجريها بعض شركات السيارات خلال الفترة الحالية؛ تأتى من إطار تنفيذ تكليفات وخطط الشركة اﻷم، مؤكدا أن «السبع أوتوموتيف» تتجه إلى اعتماد مشروعاتها المقبلة بعد دراسات وافية قبل البدء فى تنفيذها تزامنًا مع المخاطر السائدة بمناخ الاستثمار بالقطاع.

يشار إلى أن أسعار الفائدة سجلت مستوى %17.75 على الإيداعات، و%18.75 على الإقراض، و %18.25 على الائتمان.