خبراء: العقارات مخزن للقيمة وملاذ آمن للاستثمار رغم تحديات الفائدة وارتفاع التكاليف

ما زالت العقارات مخزنًا للقيمة، وملاذًا استثماريًا آمنًا رغم الضغوط الراهنة التى يواجهها المستثمرون، والتى يأتى فى مقدمتها ارتفاعات أسعار المواد الخام، وفقًا لمحللى القطاع العقارى فى بنوك استثمار محلية.

وفى الوقت نفسه، يرى المحللون الفنيون فى شركات تداول الأوراق المالية أن القطاع العقارى يستقبل سيولة جيدة من المستثمرين العرب، مع توصيات بالشراء على غالبية أسهمه.

ولم تبتعد العقارات عن المراكز الثلاثة الأولى للمؤشرات من حيث قيم التداولات منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية أغسطس الماضي، بتداولات تتراوح بين ما يقارب الـ 2 والـ7 مليارات جنيه.

جاد: عوائد الودائع تهدئ الطلب.. ونمو %15 فى ايرادات 6 شركات بالنصف الثانى

قال محمود جاد، محلل قطاع العقارات فى العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، إن توقعات ارتفاع معدلات التضخم، والمزيد من انخفاض العملة سيحفز الطلب على العقارات كملاذ آمن للاستثمار.

وأشار إلى أن مزيدًا من رفع الفائدة سيهدأ الطلب على السوق، نظرا لتوجيه السيولة نحو الأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر، موضحًا أنه فى ظل هذا الوضع فى حال محافظة القطاع على مستويات مماثلة لـ 2021 يعد مؤشرًا إيجابيًا.

وتوقع «جاد» أن تحقق 6 شركات بالقطاع نموا 15% فى مبيعاتها فى النصف الثاني، مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أنه تاريخيا منذ عام 2015 وحتى 2021 تكون نتائج النصف الثانى أفضل بدعم مبيعات موسم الصيف، ومعرض سيتى سكيب العقاري، ما ينعكس على مبيعات الربعين الثالث والرابع.

والشركات الست هى طلعت مصطفى، وإعمار مصر، وبالم هيلز، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، وأوراسكوم للتنمية، ومدينة نصر للإسكان والتعمير.

ولفت إلى أن «طلعت مصطفى» لديها فرصة جيدة بدعم مبيعات مشروع نور بحدائق العاصمة، و«مدينة نصر» لديها مشروع إيليكت الذى أطلقته بالنصف الثانى من العام، و«إعمار» لديها «سول» بالساحل الشمالي.

وتابع: كما أعادت سوديك طرح مشروعها بالشيخ زايد، وتمتلك آخر بالساحل الشمالي، كما تستفيد مصر الجديدة من إطلاق مشروعاتها الجديدة، فيما تراهن أوراسكوم للتنمية على مبيعات الجونة، وبالم هيلز على مبيعات الساحل الشمالى وتسليمات بادية، وبالم هيلز نيوكايرو.

وأوصى «جاد» بشراء 3 أسهم بالقطاع هى «بالم هيلز» للتنمية والتعمير، مع تقدير قيمة عادلة 2.71 جنيه، و«أوراسكوم للتنمية» مع تقدير القيمة العادلة 9.75 جنيه، ومجموعة طلعت مصطفى مع تقدير قيمة عادلة 11.18 جنيه.

فيما أوصى بالاحتفاظ لسهمى «مدينة نصر» مع تقدير قيمة عادلة 3.32 جنيه، و«مصر الجديدة» مع تقدير قيمة عادلة 6.62 جنيه.

البنا: ارتفاع مدخلات البناء بما يتراوح بين 15 و%20

وقال يوسف البنا، محلل القطاع العقارى فى بنك الاستثمار النعيم، إن المطورين يعانون حاليًا من ارتفاع تكاليف مدخلات البناء، وكل عملياتها بنسب تراوحت من 15 إلى %20 ما تسبب فى الضغط على هوامش إجمالى الربح.

ويرى «البنا» أن ارتفاع أسعار الفائدة أيضًا من شأنه الضغط على أرباح الشركات، خاصة صاحبة القروض المرتفعة، والشركات الصغيرة.

وقال إنه رغم هذه الضغوط فإن العقارات مازالت ينظر إليها كمخزن للقيمة، وملاذ آمن للاستثمار، والمبيعات تشهد نموا بدعم طرح الشركات خطط سداد على مدى زمنى طويل.

وتوقع نموًا فى مبيعات النصف الثانى من العام الحالى بدعم موسم الصيف.

وتطرق إلى نتائج الشركات بشكل مفضل، متوقعًا تراجع هامش إجمالى ربح مجموعة طلعت مصطفى نتيجة ارتفاع التكاليف، بينما تشهد صافى الأرباح نموا %7 على خلفية ارتفاع الإيرادات، لافتًا إلى أن تسليمات مشروع سيسيليا والمبيعات التعاقدية ستدعم الإيرادات.

وقدر المبيعات التعاقدية للشركة العام الحالى عند 22 مليار جنيه، والإيرادات 16.7 مليار، وصافى الربح عند 1.88 مليار.

وأوصى بشراء سهم طلعت مصطفى، مقدرًا القيمة العادلة له عند 10.56 جنيه.

وعلى صعيد شركة بالم هيلز، توقع «البنا» نمو أرباح الشركة بدعم زيادة الإيرادات، متوقعًا نمو صافى أرباحها بنسبة %12 لتسجل 923 مليون جنيه، وإيرادات 9.3 مليار جنيه، ومبيعات تعاقدية 20 مليار جنيه.

وأشار إلى أن تغيير إدارة شركة مدينة نصر سيدعم الشركة، متوقعًا تحقيق مبيعات تتجاوز الـ 5 مليارات جنيه، ونمو سنوى فى صافى الربح يتراوح من 40 إلى %45 نتيجة زيادة التسليمات، وتسريع التسليمات فى مشروع تاج سيتي، وسلطانة.

وتوقع تحقيق الشركة إيرادات 3.1 مليار جنيه، وصافى أرباح 421 مليون جنيه، وأوصى بشراء السهم مع تقدير قيمة عادلة 5.23 جنيه.

وعلى صعيد «أوراسكوم للتنمية» توقع «البنا» تراجع أرباحها نتيجة الضغوط على هامش مجمل الربح، مقدرا إيرادات الشركة 8.63 مليار جنيه، وصافى الربح 1.260 مليار، بنمو %4.

عبدالقادر: «إعمار» و«سوديك» و«مدينة نصر» الأفضل

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن قطاع العقارات سيظل مخزنًا للقيمة وملاذًا آمنًا للاستثمار، لافتًا إلى أن ذلك ينطبق على العقارات فى المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية.

وفى الوقت نفسه، أكد «عبدالقادر» إن القطاع سيعانى من ركود تضخمى نتيجة اتجاه الأسر للإنفاق على الأساسيات والسلع الضرورية.

ولفت إلى أن أفضل سهمين بالقطاع حاليًا هما إعمار مصر، وسوديك يليهما مباشرة سهم مصر الجديدة، موصيًا بالشراء.

زيدان: حركة سعرية إيجابية للأسهم القطاع حتى نهاية العام

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن الحركة السعرية لأسهم القطاع ستكون إيجابية حتى نهاية العام الحالي.

وأوضحت دعاء زيدان أن قطاعى الإسكان والبتروكيماويات هما القطاعان الأنشط بالسوق، والحركة السعرية فى أسهمهما قوية بالتبادل، مشيرة إلى أن العقارات مستفيد من ضعف قيمة الجنيه، وأوصت بالشراء لأسهم القطاع بشكل عام، لافتة إلى أن أفضل سهمين هما مدينة نصر، ومصر الجديدة.

ووضعت دعاء زيدان مستهدفات حزمة من أسهم القطاع حتى نهاية العام الحالي، ومنها مصر الجديدة عند مستوى 7.50 جنيه، وبالم هيلز عند 1.80 جنيه، ومدينة نصر عند 4.50 جنيه، والشمس للإسكان عند 9 جنيه، وطلعت مصطفى عند 8.50 جنيه، وأوراسكوم للتنمية عند 6.50 جنيه.

وقالت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد فى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية إن القطاع العقارى سجل نموًا مطردًا خلال العام الحالى.

وأشارت إلى أن القطاع يشهد عودة الحراك النشط الذى انعكس على حركة الأسهم المقيدة فى سوق الأوراق المالية، حيث تصدر قائمة أنشط الأسهم سهم مجموعة طلعت مصطفى، والذى دعمه ارتفاع معدلات البيع للوحدات بمشروع نور المقابل للعاصمة الإدارية بعد أن شهد بعض الانكماش خلال جائحة كورونا، وبالرغم من ذلك السهم يتحرك على ثبات فى المنطقة العرضية من 7.4 إلى 8 جنيهات صعودًا وهبوطًا.

كما يليه سهم شركة أوراسكوم للتنمية التى شهدت طفرات من النمو تتخطى %36 يليها إعمار مصر، والذى دعم حركة السهم مشروع الجونة فى الساحل الشمالى، وبالرغم من ذلك السهم ما زال بالمنطقة العرضية لم يستطع تخطيها لأعلى، ثم يأتى سهم شركة بالم هيلز مدفوعًا ببدء تسليم وحدات فى مشروع بادية ومشروعات جديدة بمنطقة العالمين الجديدة.

ولفتت إلى أنه بعد ذلك يأتى سهم «مدينة نصر»، حيث يواجه حراكا نشطا وتوصيات عدة بزيادة المراكز الشرائية، وقد دعم السهم قرار استحواذ شركة الدار البيضاء عليها، ولكن هناك بعض العراقيل فى خطابات الفحص النافى للجهالة، وعدم رضا شركة مدينة نصر عن العرض، وأيضًا السهم يتحرك بشكل عرضى تجميعى مائل للصعود

يليه سهم سوديك الذى تم الاستحواذ عليه من شركة إماراتية خلال الربع الأول من العام المالى، والتى ما زالت تشهد نجاحًا فى مشروعات مقامة، أهمها مشروع امتداد الشيخ زايد.

ترتيب القطاع العقارى وفقاً لقيم التداولات خلال 8 أشهر

الشهر الترتيب من حيث قيمة التداولات النسبة من الإجمالى قيمة التداولات (بالمليار جنيه) يناير الأول %20 3 فبراير الثاني %19.7 3 مارس الثالث %12.5 3.32 إبريل الثالث %12.6 1.78 مايو الثاني %15.3 2 يونيو الأول %22 2.88 يوليو الثاني %19.1 2.33 أغسطس الأول %22.1 7

المصدر: بيانات البورصة المصرية

إعداد ـ المال