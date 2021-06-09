خبراء: الطفرة العمرانية تجبر الشركات المحلية والعالمية على اختراق السوق المصرية

يشهد قطاع المقاولات والتشييد قفزات لافتة فى السوق المحلية أجبرت كافة الشركات المحلية والعالمية على محاولة التماشى مع تلك القفزات، وهو ما ظهر خلال المؤتمر الصحفى للكشف عن تفاصيل عقد مؤتمر بيج 5 مصر للبناء.

وأعلنت شركة دى إم جى إيفنتسdmg events، عن عودة معرض بيج 5 مصر للبناء The Big 5 Construct Egypt خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو، وذلك فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، لتيسير فرص الأعمال داخل قطاع الإنشاءات المتنامى فى مصر.

وحضر المؤتمر الصحفى المهندس خالد عباس؛ نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومات دينتون؛ رئيس دى إم جى إيفنتس dmg events، ومحمد الدهشوري؛ الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام للإنشاءات(HAC)، وهايكه هارمجارت؛ العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط فى البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية (EBRD)، ومحمد طارق كامل؛ العضو المنتدب لمنطقة شمال أفريقيا لشركة اتحاد المقاولين (CCC).

عباس: 700 مليار جنيه تكلفة «حياة كريمة» وترقب ظهور مدينتين جديدتين

خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية

قال خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إن السوق المصرية تشهد زخماً لافتاً فى قطاع التشييد والتطوير العقارى، ووصل الأمر لسيطرة القطاع على %20من الناتج المحلى الإجمالى بعدما كان يدور حول %12 خلال عام 2014.

وتابع عباس أن الحكومة واصلت القفزات المحققة فى القطاع لتصبح مصر من أكبر الأسواق الانشائية فى الشرق الأوسط والخليج، كما تم إطلاق مشروع حياة كريمة لتطوير نحو 4900 قرية على مستوى الجمهورية بتكلفة 700 مليار جنيه، تنفذ المرحلة الاولى منها على 1500 قرية بتكلفة 170 مليار جنيه.

وأوضح أن عدد المدن العمرانية الجديدة فى مصر وصل الى 16 مدينة، كما أن هناك مدينتين جديدتين بانتظار الاعلان عن المخطط التفصيلى للكشف عنهما، بشكل يعزز من الانطلاقة العمرانية المتكاملة فى مصر، والتى باتت تسجل انشاءات سنوية بقيمة 400 مليار جنيه.

وأشار الى أن مصر الدولة الوحيدة التى حققت معدل نمو فى الناتج المحلى خلال العام الماضى رغم التبعات السلبية لأزمة فيروس كورونا، كما تستهدف تحقيق معدلات نمو بنحو %5 خلال العام الجارى، وهى نسبة مرتفعة عند مقارنتها بالأسواق المجاورة.

وتطرق لاهتمام الوزارة بنوعية المؤتمرات التى تركز على نشاط المقاولات والتشييد على غرار بيج 5 للتعرف على ابرز الابتكارات فى هذا المجال سواء التكنولوجية أو التنفيذية وتبادل الخبرات ، فى إطار الحرص على الالتزام بكل ما هو جديد لتقليل التكاليف والانفاق مع الحفاظ على الجودة فى المشروعات القومية.

ورأى أن السوق المحلية فى مجال العقارات والانشاءات تخطت تبعات كورونا السلبية وعادت المواقع للعمل بطاقات مقبولة لاستكمال التنفيذ، وهو ما تزامن مع السعى للالتزام بالجدول الزمنى لانشاءات المدن العمرانية الجديدة وعلى رأسها مدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الادارية الجديدة ، والتى يتم بناؤها لتصبح ذكية بالكامل.

هارمجارت: EBRD يرصد ما يفوق مليار يورو لضخها فى مصر خلال العام الجارى

فيما قالت وهايكه هارمجارت؛ العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط فى البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية (EBRD إن البنك مهتم للغاية بالسوق المصرية والتى تحقق معدلات نمو مغرية للغاية، كما ان البنك يهتم بتمويل المشروعات المرتبطة بالاستدامة والبناء الأخضر، لافتة إلى ان البنك يخطط لضخ نحو مليار يورو فى السوق المصرية خلال العام الجارى لتمويل عدة مشروعات.

الدهشورى: حسن علام باتت شريكاً للحكومة فى مشروعات البنية التحتية والتشييد

وقال محمد الدهشورى الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام للانشاءات إن شركته تبنت خطة طموح لتتماشى مع الخطة التنموية للدولة فى مجال الانشاءات والبنية التحتية، وبالفعل شاركنا فى عدة مشروعات عملاقة فى محطات المياه والصرف والطرق والطاقة ، بجانب التواجد فى المدن العمرانية الجديدة على غرار العاصمة الادارية والعلمين والمنصورة. محمد الدهشورى الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام للانشاءات

ولفت إلى ان الشركة مهتمة بالمشاركة فى بيج 5 مصر للبناء للتعرف على الطرق الحديثة فى مجال التشييد وتبادل الخبرات لرفع كفاءة العمل، بجانب تعميق القدرة على اختراق مزيد من الأسواق الخارجية وعلى رأسها الافريقية.

وأوضح أن حسن علام حققت زيادة فى حجم الأعمال بنسبة 25 الى %35 سنوياً معتمدة فى ذلك على الخطة الطموح للحكومة المصرية والأسواق المجاورة فى مشروعات البنية التحتية.

طارق: CCC تطلق برنامجاً لرعاية رواد الأعمال فى مجال مواد البناء والابتكار

وقال محمد طارق العضو المنتدب لمنطقة شمال أفريقيا باتحاد المقاولين العالمية ccc إن فرع الشركة فى مصر بات يحتل مكانة رائدة فى الايرادات الاجمالية للمجموعة الأم، كما أن السوق المصرية باتت محط اهتمام عدة مؤسسات أجنبية تعمل فى المجال، بما يحقق استفادة متبادلة ما بين تطوير اللاعبين المحليين وزيادة كفاءة التنفيذ.

وأشار الى ان ccc تخطط لاطلاق برنامج خلال بيج 5 مصر للبناء لدعم ريادة الاعمال فى مجال مواد البناء والانشاءات، فى محاولة لدعم القطاع ، موضحاً أنه جارى دراسة تفاصيل البرنامج والذى تم تطبيقه مؤخراً فى أحد البلدان الخارجية ودارت قيمة الحد الادنى للتمويل ما بين 50 الى 200 الف دولار للمشروع الواحد.

تم الكشف خلال المؤتمر الصحفى أن مصر هى ثالث أكبر سوق إنشاءات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن زخم النشاط فى هذا القطاع لا يزال نقطة مضيئة للاقتصاد المحلى مع مشروعات قيد التنفيذ، سواء مسندة أو غير مسندة، تبلغ قيمتها 354.8 مليار دولار. محمد طارق العضو المنتدب لمنطقة شمال أفريقيا باتحاد المقاولين العالمية ccc

وفى نسخته الثالثة هذا العام، سيطلق المعرض جوائز بيج 5 للتأثير المصممة لتكريم الشركات والأفراد الذين يقودون الابتكار فى الصناعة المصرية، بالإضافة إلى مؤتمر بيج 5 مصر للقيادة ، وهو حدث منتظر بشدة يستمر لمدة ثلاثة أيام من المقرر أن يجمع وزراء المنطقة ورواد دوليين لاستكشاف مساهمة قطاع الإنشاءات المستقبلية فى دفع نمو وتنوع الاقتصاد المصرى.

ولاستكمال الخصائص التى تعيد تشكيل الصناعة خلال هذا الحدث، سيجمع معرض بيج 5 مصر مئات العلامات التجارية الرائدة من أكثر من 15 دولة مثل كندا، وألمانيا، واليونان، وروسيا، وإيطاليا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، على سبيل المثال لا الحصر. وتشمل الشركات الكبرى المشاركة فى المعرض مؤسسات كبيرة مثل حسن علام القابضة، أوراسكوم للإنشاءات، والسعداء، وإيه إس جى سي-الشعفار، وهانيميكس، والزامل، والأهرام، وويل بوند، والأمل، وغيرها.