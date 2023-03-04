خبراء : الشركات الصينية جزء لا يتجزأ من النظام الإيكولوجي لتصنيع الهواتف المحمولة

قال خبراء من “جي إس إم إيه”، وهي مجموعة صناعية تمثل أكبر شركات تشغيل الهواتف المحمولة في العالم، لوكالة أنباء شينخوا في مقابلات أُجريت معهم مؤخرا، إن الشركات الصينية بالغة الأهمية بالنسبة للنظام الإيكولوجي لصناعة الهواتف المحمولة بأكملها.

وخلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2023 في برشلونة، تساءلت بعض وسائل الإعلام عما إذا كانت شركات صينية مثل “هواوي” و” زد تي إي” مؤهلة للمشاركة بعد “قائمة الكيانات” الصادرة عن الولايات المتحدة.

وصرح متحدث باسم جي إس إم إيه، وهى الجهة المنظمة للمؤتمر، لـشينخوا بأنه قد سُمح للجمعية تماما بالقيام بأنشطة مع شركات مثل “هواوي” و” زد تي إي” .

وقال المتحدث إن “جزءا من دورنا، كجمعية صناعية عالمية، يتمثل على وجه التحديد في تحقيق الاتساق بين التطورات التكنولوجية بما يخدم الناس والصناعات والمجتمع في ظل بيئة جيوسياسية مفككة”.

وذكرت لارا ديوار، كبيرة مسؤولي التسويق في جي إس إم إيه، أن شركات مثل هواوي”لطالما كانت شريكا هاما لـ جي إس إم إيه وجزءا هاما من نظامنا الإيكولوجي. لن نستبعد هواوي و زد تي إي “.

وأشارت إلى أن “الصين رائدة في تقنية الجيل الخامس والتطبيقات ذات الصلة”، مضيفة أن البلاد ليست مجرد سوق مهمة ولكنها تلعب أيضا دورا مهما في كيفية تفكير الناس ومناقشاتهم وتبادلهم للأفكار حول كيفية بناء العالم الرقمي للمستقبل.

ومن جانبه ذكر جون هوفمان، الرئيس التنفيذي لـ جي إس إم إيه ، أن عدد الحاضرين الصينيين خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لهذا العام، والذي عُقد في الفترة من 27 فبراير إلى 2 مارس، بلغ نحو 5 آلاف شخص.

وقال هوفمان إنه انبهر للغاية بالحشود الضخمة التي تزور منصات الشركات الصينية بما فيها هواوي و زد تي إي وشاومي.