خبراء: السيارات الكهربائية ستصبح أرخص عام 2024 مع زيادة الحوافز والخصومات

مع انخفاض أسعار السيارات الكهربائية وسط وفرة من المخزون غير المباع في قطع الغيار لدى التجار، من المفترض أن تكون قادرًا على العثور على صفقة لشراء سيارة خالية من الانبعاثات في عام 2024.

ويرجع ذلك إلى العرض والطلب، فحتى مع الإعفاءات الضريبية الفيدرالية وحكومات الولايات المغرية التي تبلغ قيمتها آلاف الدولارات، فإن طلب المستهلكين على المركبات الكهربائية لم يواكب وتيرة الإنتاج.

ولزيادة الطلب، قامت شركات صناعة السيارات بتخفيض الأسعار مع تقديم شروط إيجار سخية أو حسومات نقدية في الأشهر الأخيرة. قامت شركة Tesla – شركة صناعة السيارات الوحيدة التي لديها أعمال مربحة في مجال السيارات الكهربائية – بتخفيض أسعار بعض طرازاتها وتجهيزاتها بأكثر من 20٪ في العام الماضي وحده.

إنها قصة مماثلة مع المركبات الكهربائية المستعملة. كان متوسط سعر السيارة الكهربائية المستعملة أرخص بنسبة 33.7٪ في أكتوبر 2023 مقارنة بأكتوبر 2022، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة آي سي كارز.

أسعار السيارات الكهربائية

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه أيضًا، مع “المزيد من الحوافز، والمزيد من الخصومات” في عام 2024، وفقًا لتوقعات شركة “كوكس أوتوموتيف”.

في الواقع، ارتفعت حصة المركبات الكهربائية أو الهجينة من 9% في عام 2021 إلى 16% خلال معظم عام 2023، وفقًا لبيانات شركة وورلد انتليجنس.

المشكلة التي تواجه شركات صناعة السيارات هي أن “توافر المنتج نما بشكل كبير، في حين نما قبول المستهلك بطريقة أكثر خطية”، وفقا لتحليل شركة كوكس أوتوموتيف الذي نشر في أكتوبر.

ومع اقتراح إدارة بايدن قواعد الانبعاثات التي من شأنها أن تضمن أن ما يصل إلى ثلثي جميع المركبات المباعة في الولايات المتحدة ستكون كهربائية بالكامل بحلول عام 2032، تعمل شركات تصنيع السيارات على تكثيف الإنتاج. ولهذا السبب من المتوقع أن يتضاعف عدد منتجات السيارات الكهربائية بحلول عام 2027، وفقًا لشركة كوكس اوتومتيف.

المخزون بدأ بالفعل في التراكم. ارتفع متوسط عدد السيارات الكهربائية غير المباعة في قطع أرض التجار مقسومًا على المبيعات اليومية المتوقعة إلى فائض لمدة 114 يومًا حتى شهر نوفمبر، وهو ما يقرب من ضعف ما كان عليه قبل عام.

وفي الوقت نفسه، يُظهر المستهلكون إحجامًا عن التحول من السيارات التي تعمل بالغاز إلى السيارات الكهربائية بالكامل.

تكلفة أعلى

السبب الأكبر هو التكلفة، حيث أن السيارات الكهربائية والهجينة تميل إلى أن تكون أكثر تكلفة من السيارات العادية.

يقول ما يقرب من نصف المستهلكين أن تكاليف السيارات الكهربائية والهجينة مرتفعة للغاية، وفقًا لاستطلاع حديث نشرته شركة جلوبال موبيلتي التابعة لمؤسسة ستاندرد آند بورز. ويلي ذلك مخاوف بشأن توفر محطات الشحن، والتي لا توجد في كل مكان مثل محطات الوقود. ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه المخاوف قد تقلصت بسبب تكاليف السيارات الكهربائية الرخيصة.

الإعفاءات الضريبية الفيدرالية في عام 2024

اعتبارًا من الأول من يناير، سيتمكن مشترو السيارات من المطالبة بائتمان ضريبي فيدرالي بقيمة تصل إلى 7500 دولار أمريكي من سعر الملصق للسيارة الكهربائية المؤهلة أو الهجينة القابلة للشحن في الوكالة، بدلاً من الاضطرار إلى الانتظار أشهر للمطالبة بالخصم في الضريبة الخاصة بهم.

وبالمثل، سيكون مشترو السيارات الكهربائية المستعملة والهجينة مؤهلين للحصول على ائتمان ضريبي فيدرالي في نقطة البيع. تبلغ قيمة الرصيد 30% من سعر السيارة، وبحد أقصى 4000 دولار.

ومع الخصم الفوري، لن يضطر المشترون إلى تخصيص مبلغ إضافي قدره 7500 دولار قبل أن يذهبوا للتسوق لشراء سيارة كهربائية.

إعفاءات ضريبية إضافية

والأكثر من ذلك، أن ما يقرب من نصف الولايات الأمريكية تقدم إعفاءات ضريبية إضافية تصل قيمتها إلى 7500 دولار، وفقًا لمؤسسة الضرائب.

ستضمن هذه الاعتمادات الفيدرالية وحكومات الولايات، عند دمجها مع الخصومات الحالية واتفاقيات الإيجار السخية، أن يكون سعر العديد من المركبات الكهربائية على قدم المساواة مع المركبات المماثلة التي تعمل بالغاز في عام 2024.

تقول ستيفاني فالديز ستريتي، مديرة التخطيط الاستراتيجي في شركة كوكس أوتوموتيف، في تقرير حديث: “أدت المنتجات الأحدث والخصومات الأعلى إلى انخفاض متوسط أسعار السيارات الكهربائية، حتى قبل الحوافز الضريبية المحتملة”.

وتابعت: “قبل عام، كان قسط التأمين على المركبات الكهربائية أكثر من 30%. أما اليوم فقد أصبحت أقل من 10%.”

ومع ذلك، فإن التأهل للحصول على الائتمان الفيدرالي أمر معقد، لأنه يعتمد على ما إذا كانت أجزاء السيارة مصنوعة في الولايات المتحدة، ودخلك، أو ما إذا كنت قد طالبت بالائتمان من قبل.

وهذا يعني أنه لن تكون جميع المركبات الكهربائية أو الهجينة مؤهلة للحصول على الرصيد، في حين أن البعض الآخر قد يكون مؤهلاً فقط للحصول على رصيد جزئي. ومما يزيد من الارتباك أن دائرة الإيرادات الداخلية لم تنشر بعد قائمة شاملة بالمركبات الكهربائية أو الهجينة المؤهلة، وما هو مبلغ الائتمان. بدلاً من القائمة المنشورة، تقوم مصلحة الضرائب الأمريكية بتوجيه المشترين إلى موقع فيول إيكونومي دوت جوف الذي يحتوي على أحدث المعلومات حول النماذج المؤهلة للحصول على الائتمان.

لتجنب أي ارتباك، سيلزم استخدام هذه الأداة والتحقق مما إذا كانت سيارة كهربائية أو هجينة معينة مؤهلة للحصول على ائتمان ضريبي قبل شرائها