خبراء التحليل الفني: البورصة المصرية مرشحة لاستكمال المسار الصعودي

قال خبراء التحليل الفني إن فرص البورصة المصرية لاستكمال الارتداد التصحيحي الصاعد ما زالت قائمة، ويستهدف المؤشر الرئيسي مستويات (10500 – 11000) نقطة على المدي المتوسط.

اعتبر الخبراء هبوط المؤشر في جلسة الأحد أمرًا طبيعيًا غير مقلق، بعد صعوده خلال 4 جلسات متتالية الأسبوع الماضي تمكن خلالها من الوصول لمستوى 10400 نقطة، لافتين إلي أن احتمالات الأداء الإيجابي قائمة طالما لم يتراجع المؤشر أسفل مستوى 9200 نقطة.

أنهي EGX30 تعاملات جلسة الأسبوع الافتتاحية على انخفاض بنسبة 0.82٪، مسجلا مستوى 10237 نقطة، فيما صعد المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.07٪ عند مستوى 1063 نقطة.

بلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم 479.66 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.3 مليارجنيه، ليسجل 550.89 مليار جنيه، مقابل 553.20 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

يري أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايروكابيتال، أن تراجع مؤشر EGX30 خلال تداولات بداية الأسبوع طبيعيًا غير مقلق، بعد الارتفاعات التي حققها الأسبوع الماضي التي استمرت 4 جلسات متتالية.

لفت إلي أن EGX30 تمكن الأسبوع الماضي من تحقيق أولي مستهدفاته عند 10000 نقطة واختراقها، ليقترب من منطقة المقاومة (10500- 10600) نقطة.

اعتبر هبوط EGX30 غير مقلق طالما لم يتجاوز مستوي 9800 نقطة، الذي يستخدم كمستوي وقف خسائر.

حدد مستهدفات المؤشر الفترة المقبلة عند مستويات (10900- 11000) نقطة وتجاوزها لأعلى، شرط اختراق مستويات المقاومة (10500- 10600) نقطة.

رجح سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور لتداول الأوراق المالية، أن يعيد مؤشر EGX30 التجربة على مستوى 10400 نقطة الذي يحول دون الصعود صوب مستوى 11000 نقطة على المدي المتوسط.

أشار إلي أن اختراق مستوى 10400 نقطة لن يتحقق إلا بتمكن سهم التجاري الدولي من اختراق مستوى 66 جنيهًا، بعدما أنهي السهم تداولات الأحد عند مستوى 64.81 جنيه متراجعا 1.8٪.

قال إن هبوط مؤشر EGX30 نتج عن عمليات البيع على سهم التجاري الأول، لا سيما من المستثمرين الأجانب.

لفت إلي أنه رغم هبوط المؤشر في جلسة الأحد إلا أنه لم يتجاوز مستوى الدعم 10200 نقطة، ما يعد إيجابيًا تزامنًا مع التحركات الصاعدة للأسهم الصغيرة والمتوسطة، والبعض منها حقق ارتفاعات بنسب من 7 إلي 10٪.

أشار إلي أن فرص استكمال المؤشر للارتدادة التصحيحية الصاعدة تظل الأقوي طالما لم يتجاوز مستوي 9200 نقطة.

نوه غريب إلي أنه رغم تمكن EGX30 من الصعود الأسبوع الماضي لمستوي 10400 نقطة مدعوما بعودة القوي الشرائية، إلا أن توجهات المستثمرين الأجانب كانت بيعية، لافتا إلي أنه سيظهر خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدى تأثر السوق بنظيرتها العالمية عقب عودتها من عطلة نهاية الأسبوع.

يذكر أن البورصة المصرية شهدت خلال جلسة الأسبوع الافتتاحية سيطرة بيعية من المستثمرين العرب والأجانب، بقيمة 46.2 مليون جنيه، و94.3 مليون جنيه على الترتيب، وسجل المصريين صافي شراء بقيمة 140.5مليون جنيه.

اتجه المست

ثمرون الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 100.1 مليون جنيه، و120 ألف جنيه على التوالي، فيما ذهب العرب للبيع بقيمة 13.7 مليون جنيه.

سيطر الشراء على تعاملات المؤسسات المصرية بقيمة 40.4 مليون جنيه، بينما اتجهت العربية والأجنبية للبيع بقيمة 32.5 مليون جنيه، و 94.4 مليون جنيه على الترتيب.