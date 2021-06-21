خبراء التحليل الفنى يرجحون ارتداد البورصة صوب 10115 نقطة

توقع خبراء التحليل الفنى ارتداد مؤشر البورصة المصرية الرئيسى EGX30 لأعلى مستهدفا مستوى 10115 – 10130 نقطة بالأجل القريب، والذى يُعد اختراقه أول إشارة لعودة التحركات الإيجابية للمؤشر.

كما توقع الخبراء مواصلة مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة الصعود فى إتجاه مستوى المقاومة 2350 نقطة.

وأنهي EGX30 تعاملات أمس على تراجع بنسبة %0.69 مسجلا 9797 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنحو %1.4 إلى 2329 نقطة، وارتفع الأوسع نطاقا EGX100 EWI بنسبة %0.9 إلى 3225 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم نحو 1.34 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 820 مليون جنيه، ليسجل 632.28 مليار جنيه، مقابل 633.2 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وأشار أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايروكابيتال» لتداول الأوراق المالية إلى مواصلة القوى البيعية ضغطها على مؤشر EGX30، ما دفعه لكسر عدة مستويات للدعم منذ نهاية شهر مايو الماضي.

وأضاف أن هبوط المؤشر أمس لقرب الدعم الفرعى 9800 نقطة قد يؤهله للارتداد التصحيحي، مستهدفا الصعود لمستوى 10115 نقطة بالجلسات القادمة.

ورهن جمال الدين تحول المؤشر للتحركات الإيجابية بتمكنه من اختراق مستوى 10115 نقطة.

وأشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إلى تباين مؤشرات البورصة خلال تعاملات أمس، حيث فقد الرئيسى نحو 68 نقطة، مستكملا الهبوط دون مستوى المقاومة الرئيسى 10000 نقطة.

وأوضح نبيل أن هبوط EGX30لقرب مستوى الدعم 9700 – 9800 نقطة، قد يؤهله للارتداد التصحيحى فى اتجاه 10130 نقطة.

وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة، قال نبيل إن EGX70 أغلق على ارتفاع بما يقارب 32 نقطة، ليظل مستهدفا مستوى المقاومة 2352 نقطة.

وقال نبيل إن القطاعات الأفضل جذبا للقوى الشرائية حاليا هى القطاع الصناعى والبتروكيماويات ثم الأغذية، مرجحا ظهور بعض بوادر القوة الشرائية على أسهم قطاع العقارات على الأجل المتوسط، مع ظهور نتائج الأعمال.

جدير بالذكر أن البورصة المصرية شهدت أمس سيطرة شرائية من المستثمرين المصريين والعرب، بقيمة 19.04 مليون جنيه، و5.26 مليون جنيه على الترتيب، وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 24.3 مليون جنيه.