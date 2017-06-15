خبراء التحليل الفنى: حان الوقت لوضع ضوابط للمهنة

❏ إجماع على تدشين سجل منفصل بالرقابة المالية والالتزام بالأخلاقياتمنى عبدالبارىأكد خبراء بمجال التحليل الفنى أن وضع ضوابط وقواعد لمزاولة مهنة التحليل الفنى خطوة إيجابية كان من المفترض اتخاذها منذ سنوات، وأن تطبيقها مستقبلا سينعكس إيجابًا على أداء السوق والمهنة بشكل عام، كما شدد بعضهم على ضرورة م

❏ إجماع على تدشين سجل منفصل بالرقابة المالية والالتزام بالأخلاقيات منى عبدالبارى أكد خبراء بمجال التحليل الفنى أن وضع ضوابط وقواعد لمزاولة مهنة التحليل الفنى خطوة إيجابية كان من المفترض اتخاذها منذ سنوات، وأن تطبيقها مستقبلا سينعكس إيجابًا على أداء السوق والمهنة بشكل عام، كما شدد بعضهم على ضرورة منح المحلل الفنى رخصة لمزاولة المهنة، وإدراج سجلات للمحللين الفنيين بالرقابة المالية. ورغم صعوبة وأهمية دور المحلل الفنى فى تحديد اتجاهات السوق، وإرشاد مستثمرى سوق المال لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، إلا أن المهنة تعانى من الفوضى فى ضوء عدم وجود أى خطوط رئيسية أو قواعد رسمية تنظم ممارساتها، وتحدد حقوقها، وواجباتها، ودخول بعض غير المؤهلين للمجال. وكان محمد عمران، رئيس البورصة، قد طالب خلال مشاركته مؤخرًا فى حفل تكريم خريجى الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، القائمين على الجمعية بالتواصل مع الجهات الرقابية لوضع قواعد لمزاولة مهنة المحلل الفنى أسوة بالوظائف الفنية الأخرى التى تنظمها سجلات هيئة الرقابة المالية. ويرى «عمران» أن هذا التنظيم من شأنه حماية أطراف السوق المختلفة من شركات مصدرة ومتعاملين بما يعزز كفاءة أداء السوق. وكانت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين تقدمت أكثر من مرة بمذكرات لهيئة الرقابة المالية أولهم فى عام 2008 تتضمن الضوابط والقواعد التى يمكن من خلالها تقنين مزاولة المهنة، وتعزيز دورها والنهوض بها، إلا أن الأمر توقف ولم يكتمل لأسباب مختلفة. وقال أحمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن تقنين عمل المحلل الفنى أمر ملح فى ظل حالة الفوضى الحالية والناتجة عن سوء فهم طبيعة التحليل الفنى، وللحد من الشائعات والأخبار المغلوطة والموجهة. وأضاف شحاتة أن الجمعية لديها رؤية فيما يتعلق بالضوابط المنظمة لمهنة التحليل الفنى، تتضمن عدة بنود من بينها إلزام شركات السمسرة وإدارة المحافظ بتعيين محللين فنيين حاصلين على رخصة CETA الخاصة بالبرنامج التعليمى الذى تقدمه الجمعية، وهى رخصة معترف بها دوليا، ومنح رخص لمزاولة المهنة. وتقدم الجمعية المصرية للمحللين الفنيين برنامج تعليمى لمنح شهادة CEAT يستغرق حوالى 4 أعوام، يحتوى على ثلاثة مستويات دراسية، بجانب ورش العمل، يشترط أن يحصل خلالها الطالب على نسبة نجاح لا تقل عن %70 فى كل مستوى للحصول على الشهادة. وأشار إلى أنه لدى عرض المقترحات السابقة لتقنين المهنة على الهيئة قبل تولى شريف سامى، ولم تبد الهيئة أى ممانعة، كما أبدت استعدادها منح الرخصة عقب اجتياز أول مستويين من الدورات التدريبية التى تتيحها الجمعية. ويؤكد شحاتة أن المحللين الحاصلين على شهادة CETA يخضعون لاختبارات عديدة تتسم بالصعوبة، بجانب دراستهم لمنهج يتضمن إحصاء واقتصاد والدورات الاقتصادية وعلاقات الأسواق؛ لضمان إخراج محللين يتمتعون بالكفاءة. وقال رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن متوسط عدد أعضاء الجمعية خلال 12 عامًا الأخيرة تخطى 400 عضو سنويا، بينما يتجاوز عدد الدارسين بالبرنامج التعليمى الأساسى للجمعية 200 طالب سنويًّا. ولفت إلى أن الضوابط تشمل إمساك سجلات للمحللين الفنيين تتضمن أسماء المحللين حائزى رخصة مزاولة المهنة، وفى حالة ارتكاب أى مخالفة يتم شطب المحلل من السجلات لفترة محددة كعقوبة على الخطأ، وعلى أن تكون هذه السجلات أيضًا مرجعًا للإعلاميين عند الاستعانة بخبراء فى المجال للحصول أى توصيات، وذلك للحدّ من فوضى التصريحات التى يطلقها غير المؤهلين. وحول وجود عقوبات لتنظيم العمل فى مقابل منح الرخصة، أشار شحاتة إلى أن هذه الأمور تحددها الهيئة، مؤكدا استعداد الجمعية للتواصل والتعاون مع الهيئة لإصدار الضوابط والقواعد اللازمة التى من شأنها تنظيم مهنة التحليل الفنى، والتصدى للفوضى الحالية فى ضوء إمكانية وصول المحللين غير المؤهلين للإعلام، وإطلاق توصيات مغلوطة دون تمتعهم بالخلفية الأكاديمية، والعملية المطلوبة. وعلى صعيد خبراء التحليل الفنى، قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن وضع ضوابط وقواعد لتنظيم المهنة كان يجب إصدارها منذ 2008، عندما تقدمت الجمعية إبان تولى أيمن واكد رئاستها لأول مرة بمذكرة للهيئة لتقنين عمل المحللين الفنيين. وأضاف الأعصر ضرورة وضع قواعد وضوابط للمهنة لمواجهة زيادة وانتشار المحللين الفنيين غير المؤهلين، وانتقاء الكفاءات بالمجال. وأشار إلى ضرورة أن تتضمن الضوابط إلزام شركات الأوراق المالية بتشغيل المحللين الفنيين المعتمدين الحاصلين على CETA من الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، تقترن بخبرة وممارسة للتحليل الفنى لمدة 3 سنوات على الأقل تحت إشراف فى إحدى شركات الأوراق المالية. وذكر الأعصر ضرورة تعاون الجمعية مع الرقابة المالية لمنح المحللين الفنيين رخصة لمزاولة المهنة، مع توقيع عقوبات على المحللين الذين يصدرون توصيات دون حيازتهم لهذه الرخصة، وعقوبات على الشركة التى يعمل لديها لعدم التزامها بقواعد تشغيل محلل معتمد. واستبعد الأعصر أن يؤدى وضع الهيئة ضوابط للمهنة إلى توغل الهيئة وإحكام سلطتها على المحللين الفنيين، وإصدار فيما بعد تشريعات من شأنها التضييق عليهم. ومن جانبه، قال محمد عثمان، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بيراميدز كابيتال، إن المحلل الفنى يعول على دوره بشكل كبير فى التسويق فى كل دول العالم، وعدم وجود ضوابط وقواعد تحكم عمل المهنة أدى إلى إحداث فوضى فى المجال، إلا أنه مع مرور الوقت يقوم السوق تلقائيا بفرز العناصر المؤهلة. ويرى عثمان أن الضوابط المنظمة لعمل المهنة يجب أن تكون ذات شقين الأول، يتعلق بالناحية العلمية والأكاديمية ومن بينها الحصول على شهادة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين CETA، بجانب عدد سنوات محدد من الخبرة لا يقل عن3 سنوات، وذلك لضمان أن تكون توصياته مبنية على أساس علمى واحترافى، وذلك إضافة إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة وتطبيقها. وأشار عثمان إلى أن منح المحللين على رخص لمزاولة المهنة أمر معمول به فى جميع دول العالم، فضلا عن أهميته للسوق والمستثمرين، مؤكدا ضرورة أن يجمع المحلل بين الإعداد العلمى القوى، والخبرة العملية كشرط للحصول على الرخصة، وحتى تكون توصيات المحلل مبنية على أساس علمى. ومن جانبه، قال هيثم عبدالسميع، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إنه لتقنين ووضع ضوابط للمهنة يجب أولا الاعتراف بها من خلال منح الهيئة العامة للرقابة المالية رخص لمزاولة المهنة للمحللين الفنيين، واعتبار شهادة CETA التى تمنحها الجمعية كشرط أساسى للحصول على الرخصة. وتابع يجب التزام المحلل أيضًا بأخلاقيات المهنة، والتى يعد أبرزها عدم سرقة تقارير زملائه، وعدم التلاعب فى أسعار الأسهم سواء بالصعود أو الهبوط، وعدم التسبب فى أى ضرر للأفراد أو المؤسسات، وأن تكون توصياته مجردة تمامًا من أى توجهات. ولفت عبدالسميع إلى ضرورة وجود رقابة لاحقة على المحللين عقب منحهم رخصة مزاولة المهنة من خلال قيام هيئة الرقابة المالية، والجمعية المصرية للمحللين الفنيين بإجراء اختبارات للمحللين الفنيين للتأكد على إلمامهم بآخر مستجدات التحليل الفنى والقوانين الجديدة الخاصة بسوق المال. ويرى عبدالسميع أن وضع ضوابط للمهنة أمر مهم وضرورة لمنع أى شخص غير مؤهل من دخول المجال ما يترتب عليه تعزيز المهنة، ورفع كفاءة العاملين بالسوق.