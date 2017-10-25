خبراء التجميل في العالم بمؤتمر شرم ديرما الدولي العاشر بالقاهرة

ياسمين فوازتُعقد الجمعية المصرية لتجميل الجلد مؤتمرها الدولي المهم العاشر (شرم ديرما)، غدًا الخميس، بحضور أكبر خبراء التجميل في العالم الذين يبثون رسالة للعالم كله بعنوان "مصر الآمنة"، ومن الدول المشارِكة في المؤتمر الدولي ألمانيا وفرنسا وكندا وأمريكا وبولندا وإنجلترا والسعودية والإمارات والكو

ياسمين فواز





تُعقد الجمعية المصرية لتجميل الجلد مؤتمرها الدولي المهم العاشر (شرم ديرما)، غدًا الخميس، بحضور أكبر خبراء التجميل في العالم الذين يبثون رسالة للعالم كله بعنوان “مصر الآمنة”، ومن الدول المشارِكة في المؤتمر الدولي ألمانيا وفرنسا وكندا وأمريكا وبولندا وإنجلترا والسعودية والإمارات والكويت.

يقول الدكتور يحيى الجارم، سكرتير عام المؤتمر وأستاذ أمراض الجلدية بجامعة الإسكندرية، إن المؤتمر هو العاشر ويشهد حضور 3000 طبيب لأول مرة منذ انطلاقه، ويناقش موضوعات في منتهى الأهمية مثل البهاق والصدفية ومشاكل التجميل وكيفية منعها وعلاجها.

ويضيف: هناك استعانة بنخبة كبيرة من مشاهير التجميل في العالم يتحدثون عن مشاكل الفيلر والبوتوكس وأهميتها وأضرارها، فضلًا عن جلسات حية تبث للعالم لمشاكل البشرة والشعر، وجلسات الليزر.

ويرأس المؤتمر الدكتور عاصم فرج رئيس الجمعية المصرية لتجميل الجلد، وسيقام المؤتمر بالقاهرة ويستأنف بمدينة شرم الشيخ؛ تشجيعًا للسياحة واستمرارًا في إرسال رسائل مصر للعالم بأنها بلد الأمن والأمان.