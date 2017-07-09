خبراء: الاستثمار فى خطر وقرار رفع الفائدة خنق للاقتصاد



❏ توفيق: «الضرب فى الميت حرام» والأولى تشغيل المصانع المتعثرة

❏ أبوهند: توقعات برفع جديد والتضخم لن ينخفض

❏ أبوهيف: نتائج جيدة للاقتصاد لو كان القرار مؤقتاً











أحمد على”

رفع جديد” عنوان لمرحلة صعبة يمر بها المجتمع المصرى فى ظل قرارات الحكومة الأخيرة من رفع الدعم عن الطاقة سواء «بنزين وسولار» إلى «الكهرباء» وأخيرًا رفع لسعر الفائدة للمرة الثانية فى عام 2017.

وقد قرر البنك المركزى مساء الخميس الماضى رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس %18.75 و%19.97 على التوالى، بعد ان قرر رفعها فى مايو الماضى بواقع %2 ومن قبلها فى فى نوفمبر الماضى بواقع %3.

وقد أجمع خبراء الاقتصاد على أن قرار رفع سعر الفائدة سيؤثر سلبًا على الإستثمار المتدفق للسوق المحلية، متوقعين آثارًا سلبية حال استمرار السياسة الاستثمارية الحكومية الراهنة، مطالبين الحكومة بتوجيه إنفاقها إلى تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة.

«المال» استطلعت آراء الخبراء، فيما اذا كان قرار رفع سعر الفائدة الجديد سيكون مؤثرًا بصورة أكبر من نظيره السابق على الاستثمار المباشر، بجانب رسم صورة للمستقبل حال استمرت السياسة الحكومية الراهنة.

من جهته قال هانى توفيق، رئيس شركة يونيون كابيتال، إن قرار رفع الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجارى، جاء استمرارا للخطأ من قبل مسئولى السياسة النقدية فى الدولة.

وشبه الاستثمار بالإنسان المتوفى حاليا، قائلًا: “الضرب فى الميت حرام” فى تصوره بأن الاستثمار لن يتراجع أكثر من ذلك، مشددًا على أن قرار رفع سعر الفائدة سيؤثر سلبًا على المقترضين، بالإضافة لتوقف العمل ومن ثم زيادة البطالة بجانب زيادة العجز فى الموازنة بنحو 40 – 50 مليار جنيه.

وأكد رئيس شركة يونيون كابيتال، أن البورصة ستتأثر سلبًا من قرار رفع الفائدة للمرة الثانية فى 2017، اذ يُلاحظ انخفاض فى أحجام التداول بالسوق خلال الفترة الراهنة.

وشدد توفيق، على أن الحكومة يجب أن تسعى إلى تحويل انفاقها غير المستغل الى فتح المصانع المتوقفة والشركات المتعثرة، بجانب تشغيل العمالة من أجل زيادة الطلب المحلى والإنتاجية، مشيرًا الى انه ينادى دائمًا بـ”التشغيل قبل التشجير”.

وأوضح ان هناك خوفا وقلقا يسيطران على المهتمين بالشأن الاقتصادى من زيادة معدلات البطالة والتضخم والركود الناتج عن قرارات رفع الفائدة المتكررة، مؤكدًا ان ذلك القرار ليس له أى أسباب.

وأشار رئيس شركة يونيون كابيتال، الى ان استمرار السياسة الاقتصادية الراهنة ستؤدى الى حالة من عدم الاستقرار الاجتماعى والسياسى فى الدولة.

من جانبه قال أيمن أبوهند، رئيس قطاع الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، إن قرارات رفع سعر الفائدة لن تؤدى الى ايقاف تام للاستثمار، ولكنها ستؤثر سلبًا على حجم الاستثمارات المتدفقة، مشيرًا الى انه على صلة بمستثمرين أوقفوا مشروعاتهم عقب ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك عقب “رفع الفائدة”.

ورجح أبوهند، أن يكون قرار المركزى فى الوقت الراهن لم يجئ من أجل تحجيم معدل التضخم لكنه جاء نتيجة رغبة الحكومة فى زيادة الطلب على الجنيه لزيادة الحصيلة الدولارية لديها، بالإضافة الى الضغط الذى تمارسه البنوك العاملة فى السوق المحلية على البنك المركزى من أجل تقليل الفجوة بين سعرى الكوريدور والفائدة المتاح على الشهادات الادخارية والتى بلغ أقصاها %20.

وتوقع رئيس قطاع الاستثمار بكارتل كابيتال للاستثمار المباشر، أن يرتفع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، بجانب اتجاه البنك المركزى لرفع سعر الفائدة مرة أخرى فى الربع الأخير من 2017، مشيرًا الى انه من المحتمل أن يواصل المركزى رفع سعر الفائدة حتى يصل الى نسبة موازية للتضخم.

ورجح ارتفاع سعر الوقود مرة أخرى مع رسوم المياه والكهرباء وذلك فى إطار سياسة تقشفية أكثر حدة من قبل الحكومة، واتجاه الأخيرة لرفع أيديها عن بعض المشروعات القائمة وزيادة سرعة برنامج التخصيص.

وألمح أبوهند، الى تأثر القطاع العقارى والسيارات سلبًا بالقرارات الأخيرة، مرجحًا دخول استثمارات فى قطاع التكنولوجيا لأن أصولها أرخص مقارنة بأصول باقى القطاعات.

فى سياق مواز، قال خالد أبوهيف، العضو المنتدب بشركة الملتقى العربى للاستثمارات المالية، إن رفع الفائدة سيؤثر سلبًا على الاستثمارات المباشرة بشكل مرحلى، مشيرًا الى تأثيره السلبى على البورصة وتحديدًا على قرارات المستثمرين الأفراد الذين يلجأون الى آلية “المارجن” أو الشراء الهامشى.

وأضاف انه فى حال كانت سياسة رفع سعر الفائدة مؤقتة ومرحلية فإنها ستؤتى بآثار إيجابية عقب انتهاء تلك المرحلة، أما فى حال كانت سياسة طويلة الأجل فإنها ستكون أزمة للاقتصاد المحلى.

وأكد العضو المنتدب بشركة الملتقى العربى للاستثمارات المالية، أن تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولى ليس بالأمر السيئ لأنه يحمل فى جانبه الآخر رسالة للمستثمرين الأجانب بأن الدولة تسعى الى انهاء الأزمة الاقتصادية عبر اتخاذ قرارات مؤلمة وبأنها ملتزمة، ما سيزيد من ثقة هؤلاء المستثمرين فى الاقتصاد المحلى.

وطالب أبوهيف، الحكومة والبنك المركزى بضرورة الخروج للمجتمع بإعلان واضح عن سياستها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة الى رسم صورة حقيقية عن الواقع والآثار المترتبة على القرارات الاقتصادية الأخيرة من رفع سعر الفائدة وتخفيف دعم الوقود.