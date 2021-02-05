اقتصاد وأسواق

خبراء الأسمدة يطالبون بزيادة التركيز على اقتصاديات الأمونيا الخضراء كبديل عالمي

وناقشت قضايا تتمحور حول الإجراءات الخدمية لتحسين أداء مصانع الأمونيا من حيث الأداء والتشغيل الأمن
الصاوي أحمد 5:03 م, الجمعة, 5 فبراير 21 5:03 م, الجمعة, 5 فبراير 21

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اختتم الاتحاد العربى لـ” الأسمدة “، أمس ، فاعليات ندوته الفنية الأولى فى 2021، والتى عقدت فى أسوان.

وأوضح المهندس رائد الصعوب ، الأمين العام للاتحاد ، أن موضوعات اليوم الثاني والأخير للندوة ناقشت قضايا تتمحور حول الإجراءات الخدمية لتحسين أداء مصانع الأمونيا من حيث الأداء والتشغيل الأمن كذلك التطرق لتكنولوجيا الأمونيا الخضراء، ومستقبل الأسمدة الذكية والمتخصصة، متوجهًا بالشكر للحضور، وللشركات العربية والدولية الداعمة للندوة الفنية.

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ومن جانبه، أضاف المهندس محمد علي، مدير الإدارة الفنية والشؤون الهندسية بالإتحاد العربي للأسمدة، أن برنامج اليوم الأول والثاني شهدا الكثير من الأعمال والمناقشات، مؤكدا أهمية الموضوعات والقضايا التي تم مناقشتها ومدى التفاعل الإيجابي من قبل المشاركين بالندوة الفنية.

واختتمت أعمال الندوة بمجموعة من التوصيات من معظم الحضور، والتي كانت متركزّة على الطلب من الاتحاد العربي للأسمدة بزيادة تركيز الضوء على اقتصاديات الأمونيا الخضراء كبديل عالمي لنقل طاقة الهيدروجين النظيفة، وكذلك زيادة التركيز على التقنيات الجديدة والمتعلقة بتخفيض الانبعاثات لمصانع الأسمدة، مما سيكون له من تأثير مباشر على حياة البيئة التي نعيش وسيعيشها أجيال عديدة من بعدنا.

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وفي الختام تم عقد اختبار يتألف من مجموعة من الأسئلة التي تدور حول أوراق العمل التي تم مناقشتها خلال الندوة والتي من شأنها قياس مدي نجاح المتحدثين في ايصال المعلومات الواردة بأوراق العمل حيث تم مناقشة 14 ورقة خلال 4 جلسات عمل طوال فترة الندوة.

ويذكر أن الندوة الفنية الأولي للعربى للأسمدة شارك بها أكثر من 140 مشاركا من 22 دولة حول العالم، في حين تشارك أكثر من 35 شركة من البلدان التالية مصر، الجزائر، البحرين، العراق، الأردن، ليبيا، المغرب، الإمارات العربية، باكستان، بلجيكا، كندا، فرنسا، المانيا، اسبانيا، سويسرا، الهند، اليابان، هولندا، روسيا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

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بقلم الصاوي أحمد

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