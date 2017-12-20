خبراء: الأداء الثقافي في 2017 يساوي صفرا

أحمد سويلم: الأداء الثقافي الجيد يتطلب استقرار القيادات أحمد الخميسي: لا بد أن يختلف التوجه من الضوضاء للثقافة حزين عمر: الوزارة لم تقدم نتاجا ثقافيا بل شوشرة إعلامية علي راشد"صفر" هذا هو الناتج الطبيعي والدرجة النهائية لنتيجة أداء وزارة الثقافة خلال عام 2017، حيث لم تحضر الوزارة لأدائها امتحان هذ

أحمد سويلم: الأداء الثقافي الجيد يتطلب استقرار القيادات

أحمد الخميسي: لا بد أن يختلف التوجه من الضوضاء للثقافة

حزين عمر: الوزارة لم تقدم نتاجا ثقافيا بل شوشرة إعلامية

علي راشد



“صفر” هذا هو الناتج الطبيعي والدرجة النهائية لنتيجة أداء وزارة الثقافة خلال عام 2017، حيث لم تحضر الوزارة لأدائها امتحان هذا العام لتستمر في تخلفها وبعدها عن الواقع، إلا أنها وللحق أرادت أن تؤكد أنها تسير بجوار الدولة لمحاربة الإرهاب، وهو ما ظهر في كل ندوة ولقاء ومهرجان وفعالية ثقافية ألا وهو أن وزارة الثقافة ترفع شعار “الثقافة في مواجهة الإرهاب” ويبدأ الوزير بافتتاح المهرجان ثم يقول إن الثقافة هي القوى الناعمة التي تواجه الإرهاب معلنا عن افتتاح المهرجان ثم يرحل ليفتتح مهرجانا آخر وهكذا، ولكن إذا سألت عن الشيء الجوهري المادي الذي واجه الإرهاب حقيقة من جانب الوزارة لن تجد شيئا.

أما ما تم من فعاليات خلال هذا العام فليس جديد وإن أضيفت بعض المهرجانات ولكن هي هي المهرجانات المستمرة دون جديد بل قد تكون مرت بأزمات أكبر وقلت أهميتها بالنسبة لجمهورها وهو ما سيتم سرده في تقارير لاحقة، ليبقى أمامنا الآن الأداء العام للوزارة وأداء بعض المؤسسات غير الرسمية التي أصبحت هي الأخرى في “خبر كان” فأكثرها تم التضييق عليه وأغلق الكثير ولم يبق إلا البعض البعيد عن الثقافة الجادة.

من جهته، أكد الشاعر أحمد سويلم، أن أداء وزارة الثقافة في عام 2017 لم يكن على المسار الصحيح، وربما يكون ذلك راجعا إلى كثرة تغيير القيادات داخل قطاعات الوزارة وهو ما يجعل كل قيادة عاجزة عن أن تقدم أداء متغيرا في الفترة التي تتاح لها في العمل في مكانها، فعلى مستوى الوزارة كلها لم يكن الأداء على ما يرام.

وأضاف سويلم أن الأداء الثقافي الجيد يتطلب استقرارا في القيادات والرؤى وتتبع استقرار السياسات والخطط للوزارة أيضا والتي يمكن أن تنفذ في ظل وجود هذه القيادات.

وقال الكاتب أحمد الخميسي، إن أداء وزارة الثقافة تراخى خلال عام 2017 بشكل كبير على الرغم من الأزمات التي تتعرض لها مصر والتي تتطلب أداء جيدا من الثقافة، إلا أن ما يحدث هو النقيض فكلما اشتدت الأزمات يتراخي العمل الثقافي بالوزارة، ولا يمكن لشخص أن يشير إلى أدائها تجاه أزمة الارهاب أو يقول إنها بذلت جهدا في هذا الاتجاه وإن كانت قد بذلت فهو ما كان في حدود التصورات البيروقراطية التي لا تفعل شيئا، فليس الحل لمواجهة الإرهاب في ندوة ثقافية أو في نشر كتاب عن الإرهاب، ولكن يجب أن يكون هناك كتائب ثقافية تجوب القرى والشوارع وأن يكون هناك مثلا أكشاك للموسيقى في الشوارع حتى نربي أجيال قادمة على الفن الذي هو معادي للإرهاب وهذا هو الطريق للمواجهة لكن ما فعلته الوزارة خلال العام لم يكن يتماشى مع متطلبات الأزمة وإنما تراجع بشكل كبير.

أما على مستوى العمل الأهلى فقال الخميسي: “الهيئات الأهلية سواء دور النشر أو المنابر الثقافية الأخرى فقد أغلقت أعداد كثيرة لنجد مكتبة البلد مغلقة حتى الآن وفرق مسرحية تتوقف عن العروض وشاعر يحبس بسبب قصيدة، أما في إطار النشر فإننا نجد جميع الإصدارات في كل المجالات إلا أنها تنشر بشكل عشوائي دون وجود خطة ثقافية لذلك ليكون توجه دور النشر هو الربح فقط”.

وأضاف الخميسي أن وزارة الثقافة خطها الرئيسي بيروقراطي ومعدوم الخيال في مواجهة الازمات أما المؤسسات الثقافية غير الرسمية فمعيارها ربحي وهذا لا يمنع أنها تصدر كتبا جيدة وهناك جهود يقدمها البعض لمواجهة أزمات مصر ولكن الخط العام غير مبهج.

أما عن المهرجانات وكثرتها فأكد أن وزارة الثقافة تتبع شعار “البرميل الفارغ يصدر فرقعة أكثر من الممتلئ” لأنهم لا يوجد لديهم ما يقدمونه لذلك فإنه من المهم أن يغيروا توجهاتم تماما فلا يهم أن يقيموا مهرجانا في شرم الشيخ وتأتي بنجم ربع عالمي وبعض الفتيات الجميلات، المهم هو الذهاب للصعيد أو القرى والمدن التي تتعطش للثقافة، لا بد أن يختلف التوجه من الضوضاء إلى الثقافة وأن تكون هناك محاولة لتثقيف تلك القرى والمدن، مدللا على أن مدينة “رشيد” والتي تتميز بميزات تراثية كبيرة بوجود العديد من المنازل الأثرية من يقطنون بها يذهبون إلى الإسكندرية لشراء كتاب، مؤكدا أنه ليس ضد المهرجانات ولكن المهم ما تقدمه للجمهور.

أما الكاتب حزين عمر، فأشار إلى أنه على المستوى الرسمي كان أداء الثقافة في حالة غموض كما أن وزارة الثقافة تحولت إلى مجموعة من المكاتب الصامتة خلال 2017، واذا فعلت شيئا فإنه لم يقدم نتاجا ثقافيا حقيقيا بل دعاية إعلامية و”شوشرة” فقط.

وقال عمر: “أداء وزارة الثقافة شكلي هي تصنع شوشرة أو ضوضاء ثقافية، لكنها لا تصنع ثقافة وما زالت خاضعة للمصالح الذاتية لموظفيها صغارا وكبارا وخاضعة للشللية وبعض التيارات المتطرفة، ويمكنك أن تعود إلى تشكيلات ما يسمى بالمجلس الأعلى للثقافية لتتحقق من أنه لا أمل لهذا الكيان الرسمي الذي تمثله وزارة الثقافة بهيئاتها المختلفة، كما أن الوزارة تسير في اتجاه والدولة كلها تسير في اتجاه آخر خاصة في حرب الإرهاب والتي تخوضها مصر منذ عدة سنوات ولا أثر فيها ولا مشاركة جادة لوزارة الثقافة التي كان ينبغي أن تكون في قلب الأحداث”.