خبراء: اتفاقيات التبادل التجارى بالعملات المحلية خطوة نحو كسر هيمنة الدولار

قال خبراء اقتصاد ومصرفيون إن إجراء مباحثات مع دول أخرى من أجل التبادل التجارى بالعملات المحلية يُعد قفزة جيدة لتخفيف الطلب على العملة الخضراء، ولتعزيز قيمة الجنيه المصرى فى التعاملات.

وأضافوا أن ما يهمّ فى تلك الاتفاقيات هو ضرورة وجود توازن فى ميزان التبادل التجارى والمدفوعات بين البلدين، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وحثّوا على ضرورة تسريع التوجه لربط الجنيه المصرى بسلّة من العملات الأجنبية، وذلك حسبما أعلن محافظ البنك المركزى المصرى حسن عبد الله، أثناء انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى شهر أكتوبر من العام الماضي؛ من أجل تخفيف الفجوة الحادثة فى المعروض النقدى الأجنبى، وحماية الاقتصاد المحلى من التأثر بالصدمات الخارجية.

وترددت أقاويل، الأسبوع الماضى، على إقدام الحكومتين المصرية والسعودية على إجراء مباحثات لعقد اتفاقية تبادل تجارى بالعملات المحلية بعيدًا عن الدولار، ولا تُعد هذه المرة الأولى التى تقدم فيها مصر على إبرام مثل تلك الاتفاقية، حيث سبق أن عقدت مصر اتفاقية تبادل تجارى بالعملة المحلية مع تركيا، واتفاقية أخرى لتبادل عملات مع دولة الإمارات بقيمة 42 مليار جنيه، وظهرت هذه الإستراتيجية بشكل واضح حينما انضمّت مصر لمجموعة بريكس، والتى تمكنها من إجراء عمليات تبادل تجارى مع أعضائها عن طريق العملة المحلية.

من جانبه قال أحمد السيد، الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل، إن التوجهات التى تقوم بها مصر فى الآونة الأخيرة لإبرام اتفاقيات تبادل بالعملات المحلية مع مجموعة من الشركاء التجاريين، خطوة مهمة جدًّا، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى يشهدها العالم والتكتلات العالمية التى تحاول كسر هيمنة الدولار على التعاملات الدولية.

وأضاف السيد أنه على الرغم من ذلك تظل الصورة الأهم لتحقيق أكبر استفادة من تلك الاتفاقيات أن يكون هناك توازن فى موازين التبادل التجارى والمدفوعات بين الدولتين، مفسرًا أنه إذا كانت الكفة تميل أكثر لصالح الدولة الأخرى؛ فلن يكون العائد من الاتفاق كبيراً للاقتصاد المصرى، حيث تتحول الاتفاقية إلى استبدال بعجز الدولار عجز عملة أجنبية أخرى، وهو ما يؤدى إلى التأثير نفسه فى نهاية الأمر.

وتابع: «لكن فى حالة المعاملات الاقتصادية بين مصر والسعودية، نجد أن مصر كانت تُصدر بنحو 2.5 مليار دولار، بينما تستورد من السعودية بنحو 7.5 مليار دولار سنويًّا، وهو ما يعنى أن الفرق لصالح السعودية بنحو 5 مليارات دولار، لكن يعوِّض ذلك تحويلات العاملين فى المملكة لمصر، والتى تصل إلى 11 مليار دولار، وإذا استقطعنا منها تكاليف الحج والعمرة فسنجد أن هناك تقاربًا بين الدولتين، وهو ما يحقق منفعة مشتركة من التعامل بالعملات المحلية، بدلًا من الدولار”.

وأوضح أن ذلك الأمر يعود بنا إلى الخلل الهيكلى الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى بصفة مستمرة، من عجز فى موازين التعاملات مع العالم الخارجى نتيجة ضعف هيكل الصادرات مقابل الواردات، وضعف معدلات الاستثمارات الأجنبية، وكذلك عوائد السياحة والتجارة الدولية، وهو ما يتطلب خططًا زمنية متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق أهداف كمية محددة على غرار هدف الـ100 مليار دولار للصادرات.

وأشار إلى أننا نحتاج لهدف للاستثمار الأجنبى المباشر يتراوح بين 25 – 20 مليار دولار خلال خمس سنوات، وكذلك رفع عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال المدة نفسها، مما يساعد على تحقيق الاقتصاد نموًّا مستدامًا لسنوات طويلة.

ونوه بضرورة أن يكون هناك توجه سريع لربط الجنيه بسلّة من العملات تعتمد على أوزان التبادل التجارى مع الدول التى يتعامل معها الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أنه لا مبرر لربط الجنيه بالدولار فقط فى ظل أن الولايات المتحدة ليست الشريك التجارى الأكبر لمصر، مقارنة بأوروبا والصين على سبيل المثال.

واتفق وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، مع وجهة النظر السابقة، حيث قال إن اتجاه الحكومة لإقامة اتفاقيات تبادل تجارى مع دول أخرى بالعملة المحلية يسهم فى تسهيل العملية التجارية بين مصر والعالم الخارجى.

وأضاف ناجى أن التعامل التجارى يتم بناء على العملات المحلية، مما يخفف الضغط على الدولار ويوفر سهولة للعمليات المالية فى تبادل السلع بين الدول.

وتابع أنه عند عقد تلك الاتفاقيات لا بد من النظر إلى حجم التبادل التجارى بين مصر والدولة محل التبادل؛ لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، لافتًا إلى أن الحكومة قد تتجه إلى تحديد شريحة خاصة بسلع محددة للتبادل عليها بالعملة المحلية عن غيرها.

وأوضح أن آلية صفقات التبادل التجارى بالعملة المحلية تتم عبر بنوك تعمل بتوجيهات من قِبل الحكومة، هى التى تتولى مهمة توفير العملات بين البلدين.

فى السياق نفسه قال الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إن الدولة تعمل بذراعين: نقدية ومالية، مضيفًا أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات عدة على مستوى السياسة النقدية المتبَعة من قِبل البنك المركزى، كاتفاقية تبادل العملات المحلية بين البنك المركزى المصرى ونظيره الإماراتى، وكذلك مبادلة القروض مع الصين.

وأضاف شوقى أن كل تلك التحركات يقوم بها البنك المركزى من أجل تخفيف الضغط على الدولار.

وأشار إلى أن مباحثات إقدام مصر والمملكة العربية السعودية على إبرام إتفاقية تبادل تجارى بالعملات المحلية تعزز من قوتهما، كما أن السعودية تعد إحدى الشركاء الإستراتيجيين لمصر.

وذكر أن مؤشر الجنيه المصرى لا بد أن يتم ربط مكوناته بعملات أكبر 10 شركاء إستراتيجيين للاقتصاد المصرى، كعملة روسيا والصين والهند، بالإضافة إلى تضمنه قيمة الذهب، ومن ثم تتحدد قيمة الجنيه المصرى بسلة من العملات، بعيدًا عن هيمنة الدولار، مما يخدم الاقتصاد المصرى، بالتزامن مع الانضمام لمجموعة البريكس.

وأكمل أن مؤشر الجنيه المصرى ستحدد قيمته كذلك الأوزان النسبية لحجم التبادل التجارى بين مصر وشركائها.

ولفت إلى أن اتفاقيات التبادل التجارى بين مصر ودول أخرى بالعملة المحلية تدفع إلى تحسين التجارة البينية ورفع قيمة العملة، نتيجة الإقدام على التصدير دون عوائق تدبير العملة الصعبة.

وأوضح أن الاقتصاد المصرى غير مرتبط بالدولار الأمريكى إلا فى الجزء الخاص بالديون، وكذلك حين ترغب الدول فى منح مصر تسهيلات ائتمانية بالدولار، كالقرض الذى يبحثه الاتحاد الأوروبى لمصر بقيمة نحو 9.8 مليار دولار.

وقال أحمد شوقى إن كل تلك التحركات تسهم فى الحفاظ على قيمة العملة المحلية، وتقليل الفجوة بين سعرى الصرف فى السوق الرسمية والسوق الموازية، بالإضافة إلى خفض العجز فى العملات الأجنبية.

وتوقّع أن تتم مباحثات اتفاقية التبادل التجارى بين مصر والمملكة العربية السعودية بنسبة لا تقل عن %50 من حجم التبادل بين البلدين، موضحًا أن بداية تطبيق مثل تلك الاتفاقيات تتم بشكل جزئى.

السيد: لا بد من تسريع وتيرة ربط الجنيه بسلة من العملات

ناجى: يسهم فى تسهيل التعاملات مع العالم الخارجى