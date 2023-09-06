خبراء: اتحاد الأوراق المالية ضرورة لضبط إيقاع سوق المال

أكد عدد من الخبراء أن وجود الاتحاد المصرى للأوراق المالية بعد اكتمال تشكيله رسميًا مؤخرًا سيدفع إلى ضبط إيقاع سوق المال وسيكون بمثابة حلقة وصل مهمة بين جميع أرجاء القطاع.

وحدد الخبراء حزمة مطالب من مجلس الإدارة الجديد للاتحاد فى مقدمتها ضرورة القيام بتمثيل القطاع بأكمله أمام الجهات الرقابية لنقل مشكلاته والتحديات التى يعانى منها، إلى جانب مناقشة التشريعات والقوانين التى تحتاج إليها الصناعة.

وشددوا على ضرورة سعى الاتحاد المصرى للأوراق المالية إلى حماية حقوق المتعاملين والدفاع عن مصالحهم، إلى جانب ضمان وجود منافسة عادلة بين مختلف الكيانات العاملة فى السوق .

وقالوا إن الاتحاد عليه دور توعوى وتدريبى مهم يتمثل فى تقديم دورات تدريبية مختلفة للعاملين بالصناعة، وتأهيل الكوادر، وتقديم تدريبات فى الذكاء الاصطناعي، وتشكيل لجان متخصصة لتطوير الهياكل الداخلية بالشركات الممثلة للقطاع.

وشدد الخبراء على ضرورة تدخل الاتحاد لوضع تشريعات تلزم شركات السمسرة بوضع حد أدنى للعمولات ومعاقبة الكيانات التى تخالف ذلك، إلى جانب العمل على وضع إستراتيجية لتطبيق التوزيع العادل لأحجام التداول، وإنشاء صندوق طوارئ لتقديم الدعم اللازم للشركات التى تعانى ماليا.

جدير بالذكر أن «المال» سبق ونشرت فى آواخر شهر أغسطس الماضى التشكيل النهائى لمجلس إدارة الاتحاد، إذ نحج فى اقتناص المقاعد الثلاثة المخصصة لفئة شركات السمسرة فى الأوراق المالية كلا من أسامة جمال العضو المنتدب لشركة «نعيم للوساطة»، ومعتز عشماوى العضو المنتدب لشركة «عربية أون لاين»، ورانيا الجندى العضو المنتدب لشركة «أكيومن».

كما فاز بالمقعدين المخصصين لفئة الشركات القابضة المالية كل من محمد عياد رئيس مجلس إدارة شركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، وأحمد مراون رئيس مجلس إدارة شركة «سيجما».

وحسم أحمد إكرام عن البنك «المصرى الخليجي» وياسر حسين زعزع عن الشركة «المصرية للإيداع والقيد المركزي» المقعدين المخصصين لفئة شركات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ بالتزكية.

وعلى صعيد فئة شركات إدارة الصناديق والمحفاظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقى الأنشطة، فاز بالتزكية كل من راندا حامد عن شركة «عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية» و عمرو أبو العنين عن «سى آى استس مانجمنت»، وياسر عمارة عن «إيجل للاستشارات المالية”.

وعن فئة المستقلين من ذوى الخبرة فاز بالتزكية كل من أشرف سالمان ممثلا عن «أوراسكوم القابضة للاستثمارات المالية»، و محمد جاب الله عن شركة «رؤية أون لاين»، فى حين نجح محمد كمال الممثل لشركة «إيليت للاستشارات» فى اقتناص المقعد الثالث بعدد 84 صوتًا.

من جانبه، قال محمد عياد، رئيس مجلس إدارة برايم القابضة للاستثمارات المالية إن اتحاد الأوراق المالية دوره يمتد إلى جميع الكيانات العاملة فى سوق المال، كما أنه سيشكل تحالفا قويا يمثلها أمام الجهات الرقابية، والتى من المفترض أن تقوم الأخيرة بمناقشة التشريعات التى تمثل القطاع مع الأولى الممثلة لتلك السوق، ومن ثم وضع حد لتدخل هذه الجهات فى الأعمال التشغيلية الخاصة بالشركات.

وأضاف أن للاتحاد دورا أيضًا لدعم شركات السمسرة التى تواجه صعوبات عدة فى الفترة الأخيرة، نتيجة لارتفاع التكاليف التى تتحملها فى مقابل انخفاض العمولات، ومن ثم يمكن أن يقوم الاتحاد هنا بمخاطبة الهيئة لوضع تشريعات تحدد حدا أدنى للعمولات، على أن يتم معاقبة الشركة التى تخالفه ماليًا.

وأشار «عياد» إلى أنه حتى يكون للاتحاد دور مؤثر قادر على التواجد بشكل فعال يجب أن يكون ممثلا لجميع الكيانات العاملة فى سوق المال، وأن يتم تفعيل دوره كمؤسسة ذاتية التنظيم تساهم فى منع المخالفات فى صناعة الأوراق المالية والاستثمار بشكل عام، من خلال توعية الشركات وتقديم دورات تدريبية للعاملين فى المجال.

وأكمل بأنه يجب أن يتم تشكيل لجان متخصصة لتطوير الهياكل الداخلية للشركات، إلى جانب مساعدتها فى التواصل مع الجهات المختلفة الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى العمل على فتح قنوات اتصال بين جميع المتعاملين فى الصناعة، وكذلك وضع إستراتيجية طويلة الأجل للنهوض بها.

ويرى «عياد» أنه على الاتحاد أن يقوم بدراسة إنشاء صندوق تأمين خاص للعاملين فى مجال سوق المال، على أن يكون دوره هو التأمين على الحياة والعجز والمرض، حتى يضمن هؤلاء الأفراد مصدرا للدخل يؤمن احتياجاتهم وأسرهم فى تلك الحالات.

فى السياق ذاته، قال سيف عونى المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إيليت» للاستشارات المالية، إن الدور المنتظر أن يقوم به الاتحاد يتمثل فى الدفاع عن مصالح الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وحماية حقوق المتعاملين فى ذلك القطاع.

ويرى أنه حتى يكون الاتحاد كيانا فعالا قادرا على القيام بدوره، من الممكن أن يتم تطبيق نظام شبيه بالمحلفين فى الولايات المتحدة الأمريكية بداخله، إذ يقوم بالإقرار ما إذا كانت الشركة متجاوزة أم لا ويكون الحق فى تقدير الخطأ والعقوبة المناسبة للهيئة، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه الفكرة يحتاج إلى عمل تعديل تشريعى فى القانون.

وأضاف «عوني» أن من الأدوار المنتظرة للاتحاد قيامه بتأهيل الكوادر الموجودة بالمجال، إلى جانب محاولته لجذب أخرى جديدة، وأن يعمل لضمان اكتتاب شرائح جديدة من المتعاملين فى السوق، الأمر الذى يسهم فى تنميته وجعله أكثر عمقًا، بالإضافة إلى أنه سيمثل حلقة وصل بين جميع الأطراف العاملة بالقطاع.

وأشار إلى أهمية وجود عضويات للأفراد بداخل الاتحاد أيضًا بجانب الشركات، الأمر الذى يمكن أن يعطيه قيمة معنوية كبيرة، كما سيعزز من قوته ويجعله أكثر فعالية للقيام بالأدوار المنوطة فى سوق الأوراق المالية.

ولفت إلى عدم فاعلية الفكرة الخاصة بوضع ميثاق شرف ملزم لإيقاف أزمة العمولات الصفرية وغيرها من المشكلات التى تواجه شركات السمسرة، إذ إنها تعد غير قابلة للتطبيق من الناحية العملية.

وأضاف أن قدرة الاتحاد على اجتذاب قدر أكبر من المتعاملين سيجعل وضع السوق أفضل وأكثر عمقًا، ومن ثم ستخف معاناة شركات السمسرة وستقل خسائرها، كما من الممكن أن يقدم بعض المبادرات لدمج عدة كيانات منها وتأسيس قابضة مالكة لهم، وبالتالى تبدأ العمل تحت مظلة واحدة متجنبة المشكلات التى كانت تواجهها سابقًا.

وأكمل «عوني» بأنه بالإضافة لذلك فالاتحاد له دور آخر هام مع شركات السمسرة يتمثل فى الدفاع عنها وعن بقائها، من خلال ضمان عدم وجود قرارات أو إجراءات من شأنها أن تعوق استمراريتها، بالإضافة إلى دعمها وتأهيلها، وكذلك إعادة النظر فى بعض الالتزامات التى تتكبدها.

وفى الإطار ذاته، قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن الاتحاد سيكون له دور كبير فى معالجة الأزمة التى تواجه شركات السمسرة فى هذه الآونة، ومعاناتها من العمولات الصفرية وتحقيق جزء منها للخسائر.

ويرى أن فكرة دمج مجموعة من الكيانات سويًا لتتمكن من التعامل مع التحديات التى تواجهها صعبة التطبيق فى الواقع العملي، ومن ثم فإن المشكلة تكمن فى أن حجم التداول المتاح فى السوق يفوق عدد شركات السمسرة المتواجدة به.

وأكمل «عمارة» أن دور الاتحاد هنا يكمن فى العمل على وضع إستراتيجية لتطبيق التوزيع العادل لحجم التداول ذاته، وبالتالى سيكون غير مسموح بوجود شركات غير قادرة على تحقيق حد أدنى يسمح لها بتغطية تكاليفها الشهرية.

وأضاف أنه من الممكن أن يتم تقسيم شركات السمسرة لشرائح يكون لكل منها حد أدنى من التداول يجب على الكيانات المتواجدة به الوصول إليه، كما يجب إنشاء صندوق طوارئ يكون متخصصا فى تقديم إعانات لتلك التى لم تتمكن من تحقيقه، على أن يستمر هذا الدعم فقط حتى عودة التداول لمجاله الطبيعى لديها.

وأشار إلى أن الاتحاد أيضًا يجب أن يعمل على ضمان وجود منافسة عادلة فى السوق، كما يمكنه أن يقدم تدريبات فى الذكاء الصناعى لشركات السمسرة وغيرها من العاملين فى المجال بشكل عام، مضيفًا أن الاتحاد لديه من الموارد ما يساعده على القيام بدور فعال فى جميع الجوانب المنتظرة منه.

فى سياق متصل، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال هولدنج» إن الاتحاد يعد أول كيان قانونى يتم تشكيله للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ومن ثم سيصبح هناك من يمثل تلك الكيانات أمام الجهات المختلفة، وبالتالى سيكون لتأسيسه تأثير إيجابى على الخدمات المقدمة للعاملين فى هذا القطاع.

وأكمل أنه يجب على هذا الاتحاد وضع إستراتيجية لمواجهة المشكلات التى تقابل الشركات العاملة فى المجال، كما أنه من الأدوار المنوطة به هو دعم الكيانات العاملة بالقطاع ومساعدتها فى حالة تعرضها لأزمات، بالإضافة إلى أهميته فى تمثيل تلك السوق والنظر فى القوانين والتشريعات الخاصة بها.

من جانبه، قال محمد منصور، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «أونست» لتداول الأوراق المالية إن الدور المنتظر من الاتحاد هو حماية الكيانات العاملة فى المجال والدفاع عنها، ونقل مشكلاتهم ومعاناتهم للجهات الرقابية مثل الهيئة والبورصة مما يخفف الضغط عليها.

بينما يرى محمد إمام، رئيس مجلس إدارة القاهرة الدولية لتداول الأوراق المالية أن الاتحاد سيكون له دور أساسى فى دعم العاملين بالقطاع، إذ أنه يعد الممثل الأول لهذه الفئة، كما أنه منوط به دراسة وطرح بدائل أمام الشركات لمعاونتها على حل الأزمات التى تواجهها.

وأضاف أنه يجب على الاتحاد عمل دراسات للمشكلات التى تتعرض لها الشركات العاملة فى القطاع بأكملها بما فيها الخاصة بالسمسرة، ومن ثم يطرح البدائل الأفضل المتاحة أمامها من دمج أو توسع، أو غيرها من الأفكار والحلول التى من شأنها مساعدتها فى تخطى ما تواجهه من تحديات.

محمد عياد: وضع إستراتيجية طويلة الأجل للنهوض بالصناعة أمر هام

سيف عونى: تطبيق نظام شبيه بالمحلفين فى أمريكا من شأنه زيادة الفعالية

ياسر عمارة: لديه من الموارد ما يساعده على القيام بدور فى جميع الجوانب المنتظرة منه

إيهاب رشاد: تمثيل البورصة والنظر فى التشريعات والقوانين الخاصة بها

محمد منصور: أتوقع تركيزه على حماية الكيانات العاملة والدفاع عنها

محمد إمام: يجب دراسة المشكلات التى تواجه شركات القطاع.. وطرح البدائل الأفضل