خبراء أمريكيون: استمرار وفيات كورونا في الولايات المتحدة

توفي أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة جراء الإصابة بكوفيد-19، وتتواصل الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بالرغم من إتاحة اللقاحات على نطاق واسع، وزيادة مستويات المناعة، ولكن ليس بأعداد كبيرة كما كان من قبل، حسبما ذكرت قناة إن بي سي 10 بوسطن أمس (الخميس) نقلا عن أطباء من بوسطن.

استمرار وفيات كوفيد-19

وذكر التقرير أن “الولايات المتحدة شهدت 3 متحورات رئيسية منذ بداية الجائحة: ألفا ودلتا وأوميكرون. وكان كل منها سائدا وتسبب في موجة من الإصابات على مستوى الولايات والبلاد”.

ونقل التقرير عن خبراء قولهم إنه في الوقت الحالي يوجد اثنان من المتحورات الفرعية الجديدة لمتحور أوميكرون شديدة العدوى في طريقهما لحل محل سلفهما، كما أن احتمال ظهور متحور جديد تمامًا قائم.

وبالرغم من النمو الكبير في المناعة الجماعية من خلال تطوير اللقاحات والعدوى الطبيعية، ستستمر الوفيات الناجمة عن الإصابة بكوفيد-19، بحسب التقرير.

وأضاف “من المتوقع وفاة المزيد والمزيد من الأشخاص بسبب الفيروس، كما يتوقع البعض وفاة أكثر من 900 ألف شخص في الولايات المتحدة خلال العام المقبل”.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.