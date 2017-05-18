خبراء: أرباح الاستثمار العقاري مرتفعة.. ومخاطره قليلة

رضوى عبدالرازقاتفق عدد من المطورين ورؤساء التسويق والمبيعات المشاركين في الدورة 35 لمعرض المنتقى العقاري، على أفضلية الاستثمار والادخاري في المنشآت العمرانية مقارنة بمثيلاتها في مجالات الأوراق المالية أو الودائع البنكية، من حيث العائد المادي الكبير وسرعة دوران رأس المال ودرجة الأمان المرتفعة، وأعط

رضوى عبدالرازق اتفق عدد من المطورين ورؤساء التسويق والمبيعات المشاركين في الدورة 35 لمعرض المنتقى العقاري، على أفضلية الاستثمار والادخاري في المنشآت العمرانية مقارنة بمثيلاتها في مجالات الأوراق المالية أو الودائع البنكية، من حيث العائد المادي الكبير وسرعة دوران رأس المال ودرجة الأمان المرتفعة، وأعطى البعض أفضلية للاستثمار الصناعي من ناحية المقومات الموجودة وعناصر التكلفة المطلوبة للاستثمار. وقال الدكتور محمد على، رئيس مجلس إدارة شركة براند للاستثمار العقاري، إن الاستثمار العقاري هو الأفضل من زاوية استعادة رأس المال، أما طبقًا للمقومات الموجودة وعناصر التكلفة المطلوبة لأي استثمار يأتي الاستثمار الصناعي أولا. وأشار على إلى أن الاستثمار الصناعي في مصر يعتمد على مقومات تسمى في عالم الصناعة مثلث الأدوات، والتي تتمثل في توافر المواد الخام والأيدي العاملة والإدارية المالية الصحيحة، في حين يعتمد الاستثمار العقاري على عنصر رئيسي الدعاية، كما يمكن البدء في تنفيذ أي مشروع عقاري مع توافر 2% من القيمة الاستثمارية للمشروع على العكس المشروعات الأخرى التي تتطلب توفير 25% من التكلفة الاستثمارية. وأكد على أن 90% من المشتريات بالسوق العقاري استثمارية أكثر من كونها استهلاكية، موضحًا أن الفائدة العالية التي أعلنها البنك المركزي للودائع جعلتها منافسا رئيسا للاستثمار العقاري، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء بعد عملية تعويم الجنيه ساهمت في هدوء حركة السوق. وأضاف رئيس الشركة أنهم يشاركون في معرض المنتقى العقاري العربي بـ4 مشروعات، بإجمالي 6 آلاف وحدة على مساحة كلية تصل 400 فدان. أما شهاب فهمي مسئول المبيعات بشركة بريمير للاستثمار العقاري، فأكد أن الادخار في العقارات أفضل بكثير من اللجوء للودائع البنكية حيث إن الأموال قيمتها تنخفض عاما بعد عام، في حين ترتفع أسعار الوحدات بقيمة تتراوح من 100-200 جنيه للمتر كل 3 اسابيع تقريبا بحي الأندلس الذي يعد محورا بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. وقال فهمي إن الشراء من أجل الاستثمار وتحقيق مكاسب مالية أفضل في المناطق التي مازالت تحت الإنشاء عنه بالأماكن المكتملة. ويتفق أحمد مجدي، مدير المبيعات بشركة معمار المرشدي، مع آراء سابقيه على أن الادخار العقاري افضل من الفوائد البنكية، حيث يمكن أن يحقق المستثمر العقاري أرباحا تصل 25% بعد عام واحد وأن بعض الشقق زادت بنسبة 100% وأخرى ارتفعت بمقدار 200%. وأوضح أن صاحب العقار عندما يرغب في تغيير محله إقامته يستطيع من خلال بيع مسكنه القديم مبالغ مالية تمكنه من شراء بديل أفضل أما في حالة ادخار الأموال في البنوك لن تستطيع فعل ذلك. ولفت مجدي إلى أن السوق العقاري يمر بمرحلة جيدة وان شركته حققت مبيعات كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى امتلاك معمار المرشدي 16 مشروعا تعرضها بمعرض المنتقى العقاري العربي، منها 6 على محور المعادي 3 بزهراء المعادي مثلها بأكتوبر ومشروعين بمدينة نصر. ولم يختلف أحمد عادل، مدير المبيعات بشركة آي هوم، عن رفاق القطاع وتثمينهم للاستثمار بالسوق على مقارنة بالودائع البنكية وأوراق المال، مؤكدًا على تمتع السوق العقاري بمعدلات أمان مرتفعة للغاية. وقال عادل إن أسعار العقارات ترتفع بالتجمع الخامس بشكل كبير ومستمر توفق أي شكل من أشكال الاستثمار. ولفت إلى أن السوق العقاري يتطور بشكل واضح واتجاه الدولة لطرح أراضي بشكل مستمر جعل السوق العقاري أكثر تنظيمًا، وقضى على عملية تسقيع الأراضي، ودعا وزارة الإسكان اقتصار طرحها للأراضي على الشركات وليس الأفراد حتى يمكن تحجيم ارتفاع الأسعار.



وتطابق رأي شريف منتصر، مدير المبيعات بشركة الحياة للتخطيط العمراني والتنمية، مع شركاء المجال العقاري، كما أكد أن الادخار البنكي هو وسيلة العاجز ومن يرضى بالقليل، أما القطاع العقاري يدر أرباحًا كبيرة شرط اتباع الأساليب العلمية والاستفادة من الخبرات السابقة، مؤكدة على مقولة أن العقار يمرض ولايموت. وأوضح أن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه أدى لتدفق استثمارات عربية وأجنبية للاستفادة من فارق العملة، مشيرًا إلى مشاركته 3 مشروعات معرض المنتقى العقاري، الأول على مساحة 115 ألف متر، والثاني على مساحة 51 فدانًا، والثالث على 33 فدانًا عبارة عن منتجعات سياحية.