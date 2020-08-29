خبراء : أداء إيجابي متوقع لأسهم حليج الأقطان والمنسوجات الأسبوع الحالي

قال خبراء إن قطاع الحليج وبعض الأسهم المرتبطة به في قطاع الملابس والمنسوجات، سوف تشهد أداء إيجابيًّا وتدعم تحركات السوق هذا الأسبوع.

العربية لحليج الأقطان ودايس وكابو

ويعد هذا الأداء استمرارًا لتحركات الأسبوع الماضي، والتي صعد فيها سهم العربية لحليج الأقطان صعودًا نسبته 21.8%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 3.6 جنيه، بتداولات إجمالية 459 مليون جنيه، ليحل الثاني بقائمة السوق الأعلى تداولًا، بينما جاء دايس الثالث بارتفاع 8.7% مغلقًا الأسبوع عند مستوى 1.5 جنيه، بإجمالي تعاملات 402.8 مليون جنيه.

قال إبراهيم النمر، رئيس قطاع التحليل الفني في شركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن قطاع حليج الأقطان سيشهد أداء جيدًا، الأسبوع الحالي، يواصل خلاله تحركات الأسبوع المنقضي.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن قطاع حليج الأقطان، وبعض أسهم المنسوجات، سيحقق أداء إيجابيًّا الأسبوع الحالي.

ورجّح الأعصر اتجاه سهم العربية لحليج الأقطان نحو 4 جنيهات، وسهم النصر للملابس والمنسوجات “كابو” نحو 1.35 جنيه، مقارنة بـ1 جنيه الأسبوع الماضي، وسهم دايس نحو 1.80 جنيه، مقابل 1.5 جنيه الأسبوع المنقضي.