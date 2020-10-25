خبراء يوضحون مسار سهم «التجاري الدولي» بعد نزيف خسائر الأحد

رسم محللون سيناريو لتحركات سهم البنك التجاري الدولي، متوقعين أن يواجه مستويات دعم هامة عند 59 و 60 جنيها، وذلك بعد الخسائر الدامية التي سجلها بتداولات اليوم الأحد، على خلفية الأحداث التي وقعت خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وبدأت الأحداث يوم الخميس الماضي عندما طلب البنك المركزي في بيان إقالة رئيس مجلس إدارة التجاري الدولي هشام عز العرب بسبب ما سماه “مخالفات جسيمة”.

قلص خسائره إلى 7.4% بمنتصف التعاملات

ومع حلول منتصف جلسة الأحد قلص سهم التجاري الدولي تراجعاته إلى 7.4% عند 61.6 جنيه، مقارنة بهبوط حاد 10% مع مستهل التعاملات ما أدى إلى إيقاف التداولات على السهم لمدة 10 دقائق.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن 60 جنيها لسهم التجاري يعد مستوى دعم مهم، وقد يرتد منه إلى 63 جنيها، وأوصى بالشراء عند هذا المستوى.

وأشار محمد كمال، نائب الرئيس التنفيذي لشركة رواد لتداول الأوراق المالية إلى أن السهم أمامه مستويات دعم مهمة عند 59 جنيها، وصل إليها بالفعل وعاود الارتداد منها.

ومن جانبه أوصى عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بشراء السهم عند مستويات 64.30 جنيه.