خام برنت يهبط الخميس إلى 79.11 دولار بعد خروج أنجولا من «أوبك»

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد خروج أنجولا من أوبك، مما أثار تساؤلات بشأن جهود المنظمة لدعم الأسعار عن طريق الحد من الإمدادات العالمية.

بحسب وكالة بلومبرج انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا، أو 0.74%، إلى 79.11 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:37 مساء بتوقيت جرينتش.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا أو 0.73% إلى 73.69 دولار.

تبعات خروج أنجولا من أوبك

وفي وقت سابق من الجلسة، انخفض كلا الخامين بأكثر من دولار بفعل أنباء عن أن أنجولا تخطط للانسحاب.

وقال وزير النفط الأنجولي ديامانتينو أزيفيدو إن عضوية بلاده في أوبك لا تخدم مصالحها.

وقامت مجموعة المنتجين التي تقودها السعودية في الأشهر الأخيرة بحشد الدعم لتعميق تخفيضات الإنتاج وتعزيز أسعار النفط.

وتنتج أنجولا نحو 1.1 مليون برميل يوميا مقارنة مع 28 مليون برميل يوميا للمجموعة بأكملها.

وفي اجتماع عقد في نوفمبر ، احتجت أنجولا على قرار أوبك خفض حصتها الإنتاجية لعام 2024 للمساعدة في دعم أسعار النفط.