خام برنت يقفز %2.7 والأمريكى %5.5

خالد بدر الدين:قفزت أسعار خام البترول مع نهاية الأسبوع الماضى، بنسبة 2.7 % لبرميل برنت ليجاوز 75.55 دولار، على الرغم من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين فى اجتماع انعقد خلال اليومين الماضيين فى العاصمة النمساوية فييناعلى زيادة الإنتاج بحوالى مليون برميل يوميا اعتبارا م

خالد بدر الدين:

قفزت أسعار خام البترول مع نهاية الأسبوع الماضى، بنسبة 2.7 % لبرميل برنت ليجاوز 75.55 دولار، على الرغم من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين فى اجتماع انعقد خلال اليومين الماضيين فى العاصمة النمساوية فييناعلى زيادة الإنتاج بحوالى مليون برميل يوميا اعتبارا من شهر يوليوالمقبل.

وزادت أسعار الخام الأمريكى بأكثر من 5.5 % خلال الأسبوع الماضى، لتصل 68.6 دولار للبرميل، بسبب الإعلان عن هبوط كبير فى إمدادات النفط ومراكز التخزين الأمريكية فى وقت يتزايد فيه الطلب.

وأكدت شركة «بيكر هيوز» الأمريكية لخدمات الطاقة فى تقريرها الأسبوعى، أن إجمالى عدد الحفارات النفطية قد هبط إلى 862 حفاراً خلال الأسبوع المنتهى أمس الأول، فى أول انخفاض منذ 12 أسبوعا، وذلك نتيجة قيود مرتبطة بخطوط الأنابيب، تهدد بإبطاء الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وبلغ متوسط أسعار عقود الخام الأمريكى 65.20 دولار للبرميل منذ بداية 2018 مقارنة بنحو 50.85 دولار للعام الماضى، و43.47 دولار فى 2016 مع ارتفاع متوسط إجمالى عدد حفارات النفط والغاز النشطة فى الولايات المتحدة إلى1001 ليسجل أعلى مستوى منذ عام 2014 .

ورغم أن «أوبك» ومنتجين كبارًا آخرين، ولا سيما روسيا، قد اتفقت على رفع الإنتاج بحوالى مليون برميل يوميا، إلا أن حكومة العراق أكدت أن الزيادة الحقيقية ستبلغ 770 ألف برميل يوميا، لأن عدة دول ومنها فنزويلا وإيران تعانى تراجعات فى الإنتاج، وستجد صعوبة فى العودة إلى حصصها كاملة، بينما ترى إيران أن الزيادة الحقيقية أقرب إلى 500 ألف برميل يوميا.

وطالبت حكومات أمريكا والصين والهند الدول المنتجة للبترول بزيادة المعروض لمواجهة الطلب القوى حتى لا يتأثر نموالاقتصاد العالمى، مما جعل «أوبك« تعلن فى بيان أنها ستزيد المعروض بمليون برميل يوميا أو%1 من المعروض العالمى لمنتجى المنظمة وغير الأعضاء فيها.

وفرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقوبات جديدة على طهران فى مايوالماضى، ويتوقع المراقبون أن يتراجع إنتاج إيران %33 بنهاية العام الحالى، مما يعنى أنها لن تستفيد كثيرا من اتفاق لزيادة إنتاج «أوبك» بخلاف السعودية أكبر مصدر للخام فى العالم، التى سترتفع حصتها السوقية كثيرا لتسد الفجوة لدى دول مثل فنزويلا التى لا تستطيع ضخ ما يكفى للوصول إلى حصتها الرسمية.

واستطاعت «أوبك» وحلفاؤها أن تنفذ منذ العام الماضى اتفاقا لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا، مما ساعد على إعادة التوازن إلى السوق خلال الـ 18 شهرا الأخيرة، علاوة على تعطيلات غير متوقعة فى فنزويلا وليبيا وأنجولا وصلت عمليا بتخفيضات المعروض إلى 2.8 مليون برميل يوميا، مما أدى إلى ارتفاع سعر النفط إلى 75 دولارا للبرميل، مقارنة مع 27 دولارا للبرميل فى 2016.