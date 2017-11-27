خام برنت يصعد %2.3.. والأمريكى يقفز بنحو %4.5

خالد بدر الدين:صعدت أسعار البترول بحوالى %2.3 خلال الأسبوع الماضى، لتصل إلى 63.86 دولار لبرميل خام القياس العالمى مزيج برنت، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى %4.5 ليتجاوز 58.95 دولار للبرميل، لتسجل أسعار الخام الأمريكى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين لانخفاض مخزونات الوقود، ومع استمرار غلق

خالد بدر الدين:

صعدت أسعار البترول بحوالى %2.3 خلال الأسبوع الماضى، لتصل إلى 63.86 دولار لبرميل خام القياس العالمى مزيج برنت، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى %4.5 ليتجاوز 58.95 دولار للبرميل، لتسجل أسعار الخام الأمريكى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين لانخفاض مخزونات الوقود، ومع استمرار غلق خط أنابيب بين كندا والولايات المتحدة، وهو ما من شأنه أن يقلص الإمدادات المتجهة إلى المخازن الأمريكية.

ذكرت وكالة رويترز أن خط الأنابيب كيستون الذى يربط رمال النفط فى ألبرتا بكندا بمصافى النفط الأمريكية، مغلق منذ 16 نوفمبر الحالى؛ بسبب تسرب فى أنابيب بولاية ساوث داكوتا، ولم يتضح متى يُعاد تشغيل خط الأنابيب، لكنه ينقل جزءًا كبيرًا من الخام إلى نقطة تسليم العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط فى كاشينج بولاية أوكلاهوما، ما يعنى تراجع الكميات الذاهبة إلى المخزون فى ظل استمرار غلق الخط.

ومع ذلك ما زالت هناك مخاوف متعلقة بتخمة الإمدادات فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن الإنتاج سجل مستوى قياسيًّا بلغ 9.65 مليون برميل فى منتصف الشهر الحالى، غير أن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية 1.9 مليون برميل، أو ما يعادل %15 من مستوياتها القياسية المسجلة فى مارس الماضى لتنزل إلى 457.14 مليون برميل حاليًّا، يزيد من تفاؤل المحللين باستمرار ارتفاع أسعار البترول خلال الأسابيع القليلة المقبلة على الأقل.

ويتوقع محمد طاهر سيالة، وزير الخارجية الليبى، أن تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول فى اجتماع فيينا يوم 30 نوفمبر المقبل، تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة 9 شهور أخرى حتى نهاية 2018، وهو الموقف الذى أشار الرئيس فلاديمير بوتين فى أكتوبر إلى تأييد موسكو له لتحقيق التوازن بسوق النفط العالمية، وإن ليبيا ستتعاون مع مثل هذا القرار لصالح جميع الدول الأخرى.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول فى فيينا يوم 30 نوفمبر لبحث استمرار قرار تخفيض المنظمة مع روسيا وعدة منتجين كبار آخرين، الإنتاج بحوالى 1.8 مليون برميل يوميًّا، والذى تنفذه منذ يناير الماضى، وينتهى مارس المقبل لتقليص المخزونات المتضخمة وتعزيز أسعار النفط.

ويتوقع بنك JP مورجان الأمريكى أن الطرح العام الأولى لشركة أرامكو السعودية سيكون له أهمية كبيرة فى تحديد موعد عودة المملكة للمعركة من أجل الحصة التى خسرتها فى سوق النفط منذ أن بدأت خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار التى هوت بحوالى %50 منذ منتصف عام 2014.

وأشار البنك إلى أن قرار السعودية زيادة الطاقة الإنتاجية سيكون نتاجًا لتقلص نفوذها فى منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بعد الطرح العام الأولى لأرامكو مع زيادة مخاطر تأجيل قرار تمديد خفض الإنتاج إذا ظلت الأسعار فوق 60 دولارًا للبرميل.

كان كريستيان مالك، رئيس أبحاث أسواق النفط والغاز بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى JP مورجان، قد أعلن أن المملكة ستنظر فى أمر زيادة الطاقة الإنتاجية فى الأجل الطويل إلى 13.5 مليون برميل يوميًّا، مقارنة بـ12.5 مليون برميل حاليًّا بافتراض وجود طلب كافٍ، بينما أكد وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك استعداد بلاده لتمديد اتفاق منتجى النفط على خفض الإنتاج، لكنه لم يذكر حتى الآن فترة التمديد الذى يراه قبل أقل من أسبوع على اجتماع أوبك فى فيينا لبحث سياسة المنظمة. وأكد أنه تم التخلص من %50 من مخزونات النفط وأن السعر وصل الآن إلى نقطة توازنه.

ويمثل ارتفاع إنتاج النفط الأمريكى، الذى قفز %15 منذ منتصف 2016 إلى مستوى قياسى عند 9.66 مليون برميل يوميًّا حاليًّا، عقبة فى طريق تمديد الاتفاق الذى تقوده منظمة أوبك.

وتتجه الشركات الأمريكية إلى زيادة إمداداتها مع ارتفاع أسعار النفط بعد أن كانوا قد خفضوا الإنتاج فى أعقاب تراجع الأسعار فى منتصف 2014، غير أن ارتفاع الإنتاج الأمريكى يجعل تخفضيات إنتاج أوبك بلا جدوى ويتسبب فى تآكل الحصة السوقية لدول منتجة أخرى مثل روسيا.

وزادت الولايات المتحدة إنتاجها من النفط الخام والغاز الطبيعى زيادة كبيرة فى السنوات الأخيرة مع تحسن تقنيات الحفر الذى أتاح استغلال احتياطيات لم تكن فى المتناول من قبل، ولاسيما النفط الصخرى وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء التراجع الحاد بأسعار البترول.

ويتوقع نوفاك أن تظل أسعار النفط بين 50 و60 دولارًا للبرميل فى العامين الحالى والمقبل؛ بفضل ارتفاع خام القياس العالمى مزيج برنت ا فوق 60 دولارًا للبرميل حاليًّا بعد أن هوى من أكثر من 100 دولار للبرميل فى 2014 إلى حوالى 27 دولارًا العام الماضى، لكن الاتفاق على خفض الإنتاج ساعد على تحقيق هدف رئيسى وهو رفع الأسعار، بينما تستند موازنة روسيا إلى سعر للنفط عند 40 دولارًا للبرميل مما يؤكد قدرتها على تخفيف أى أثر مفاجئ لهبوط الأسعار.

وتقول مصادر بـ»أوبك»، إن تفاقم الأزمة بين السعودية وقطر التى اندلعت منذ حوالى 6 شهور سيدفع وزراء النفط لدول الخليج الأعضاء بالمنظمة إلى إلغاء اجتماعهم التقليدى خلف الأبواب المغلقة للاتفاق على سياستهم قبل أن تعقد المنظمة اجتماعها الدورى نصف السنوى.

ويتضمن مجلس التعاون الخليجى دولًا أعضاء فى أوبك وهى السعودية والإمارات والكويت وقطر، إضافة إلى دولتين من غير الأعضاء هما سلطنة عمان والبحرين، وقطعت السعودية ذات النفوذ القوى فى أوبك ودولة الإمارات علاقاتهما مع قطر فى يونيو الماضى، متهمتين الدوحة بدعم الإرهاب والتودد إلى منافستهما إيران، بينما تنفى قطر هذا الاتهام.