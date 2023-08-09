خام برنت يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2023 بعد بيانات مخزونات النفط الأمريكية

ارتفع خام برنت الأربعاء ليصل إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2023 بعد بيانات مخزونات النفط الأمريكية، وسط مخاوف من نقص الإمدادات.

وأظهرت البيانات صعود مخزونات الخام الأمريكية 5.9 مليون برميل يوميا إلى 445.6 مليون برميل يوميا مقارنة بتوقعات زيادة قدرها 2.1 مليون برميل برميل.

وتفاقم تأثير تراجع المعروض الناجم عن تخفيضات الإنتاج من جانب السعودية وروسيا، مما ساعد على الحد من المخاوف من تباطؤ الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام، وتقرير أظهر زيادة مخزونات النفط الأمريكية.

وأكد مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه الثلاثاء، دعمه للتدابير الاحترازية التي تتخذها منظمة البلدان المصدرة للنغك (أوبك) وحلفاؤها، المعروفين باسم أوبك+، لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الثلاثاء 8 أغسطس على ارتفاع بأكثر من 1%، متجاوزة خسائر جلسة الثلاثاء، مع صدور بيانات الواردات والصادرات الصينية خلال يوليو الماضي.

صعود خام برنت

بحلول الساعة 12:29 مساءا، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم أكتوبر 2023- بنحو 0.58% (0.50 دولارًا)، لتصل إلى 86.67 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي -تسليم سبتمبر 2023- بنحو 0.55% (0.46 دولارًا)، لتصل إلى 83.38 دولارًا للبرميل، بحسب وكالة بلومبرج.

وكان خام برنت قد ارتفع، أمس الثلاثاء، بنسبة 0.97% (0.83 دولارًا)، لتصل إلى 86.17 دولارًا للبرميل، في حين صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.2% (0.98 دولارًا)، لتصل إلى 82.92 دولارًا للبرميل.