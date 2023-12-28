خام برنت يتراجع إلى 78.51 دولار مع استعداد شركات الشحن العبور من البحر الأحمر

انخفضت أسعار النفط نحو 2% اليوم الخميس، مع إعلان المزيد من شركات الشحن أنها مستعدة للعبور عبر مجرى البحر الأحمر ، مما هدأ المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

بحسب وكالة رويترز انخفضت العقود الآجلة لخام برنت الأكثر نشاطًا تسليم مارس 1.14 دولار، أو 1.43%، إلى 78.51 دولار بحلول الساعة 06:26 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.73 دولار، أو 2.33%، إلى 72.38 دولار للبرميل. انخفضت أسعار النفط بنحو 2% يوم الأربعاء مع بدء شركات الشحن الكبرى العودة إلى البحر الأحمر.

العبور من البحر الأحمر

وأفادت رويترز أن شركة ميرسك الدنماركية ستحول مسار جميع سفن الحاويات التي تبحر بين آسيا وأوروبا إلى قناة السويس من الآن ولن تحول سوى عدد قليل منها حول أفريقيا.

وقالت شركة CMA CGM الفرنسية في وقت سابق من الأسبوع إنها تعمل أيضًا على زيادة عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب “التصور هو أن طريق البحر الأحمر يعاد فتحه وسيجلب الإمدادات إلى السوق بشكل أسرع بأسابيع.”

وتوقفت شركات الشحن الكبرى عن استخدام طرق البحر الأحمر وقناة السويس في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن بدأت جماعة الحوثي اليمنية استهداف السفن.

وفي الوقت نفسه، فإن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لتهدئة التوترات في البحر الأحمر لم يحقق بعد العمل المنسق الذي كان مأمولاً.

بعد أسبوع من إطلاق القوة البحرية، لا يرغب العديد من الحلفاء في الارتباط بها، وهو ما يعكس جزئياً الشقوق التي أحدثها الصراع في غزة، والذي شهد استمرار الولايات المتحدة في دعمها القوي لإسرائيل حتى مع تصاعد الانتقادات الدولية بشأن هجومها.

وجدت أسعار النفط بعض الدعم بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر ، في حين توقع محللون استطلعت انخفاضا قدره 2.7 مليون برميل.

ومن الممكن أن تؤدي توقعات تخفيض أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة في عام 2024 إلى ارتفاع الطلب على النفط.