خام الذهب.. ضبط 600 كيلو جرام من أحجار الكوارتز في أسوان

أحبطت أجهزة محاولة تهريب 600 كيلو جرام من أحجار الكوارتز التي تحتوي على خام الذهب بمحافظة أسوان، وضبطت القائم على أعمال التنقيب عن خام الذهب.

كانت وحدة مباحث مركز شرطة أسوان، قد تمكنت من ضبط 20 جوالًا بداخلها أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب وزنت 600 كيلو جرام.

وعثرت على مولد كهربائي وإسطوانة بوتاجاز، والكميات مُحملة على سيارة نقل، قيادة سائق -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخلاص خام الذهب منها؛ بغرض التربح.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف التواجد الأمني والمرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.