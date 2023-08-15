خام الحديد عالميا يهبط لما دون 100 دولار بعد خفض الصين سعر الفائدة

انخفض خام الحديد لفترة وجيزة إلى ما دون 100 دولار للطن مقترباً من أدنى مستوياته خلال اليوم منذ يونيو الماضي، إذ يتابع المستثمرون خفض الصين سعر الفائدة ومجموعة أخرى من البيانات، التي أكدت تعثر تعافي أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن حول العالم، بحسب وكالة بلومبرج.

تراجعت أسعار المادة الخام الأساسية لصناعة الصلب 13% مقارنة بمستوى الذروة الذي حققته في يوليو، مع تلاشي الآمال حول قدرة بكين على الخروج من كبوتها الاقتصادية. كما اتجهت المعادن الصناعية الرئيسية -بما في ذلك النحاس والألمنيوم- إلى الانخفاض.

خفض الصين سعر الفائدة

خفض البنك المركزي الصيني يوم الثلاثاء، سعر الفائدة على قروضه لأجل عام بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.5% لدعم الاقتصاد الذي يواجه مخاطر جديدة ناجمة عن تفاقم ركود العقارات، وهو أدنى سعر فائدة منذ 2020.

وجاءت هذه الخطوة المفاجئة قبل وقت قصير من إصدار بيانات النشاط الاقتصادي لشهر يوليو، والتي أظهرت نمواً مخيباً للتوقعات في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة، في حين ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية.

في الوقت نفسه، فإن الأزمة الأخيرةالتي عانت منها “كانتري غاردن هولدينغز”، وهي شركة تطوير عقاري كبرى في البلاد، تضع مزيداً من الضغط على مصانع الصلب الصينية والمواد الأساسية في صناعة الصلب.

تراجع مؤثر في قطاع العقارات

يمثل قطاع العقارات حوالي 40% من الطلب على الصلب في الصين. وتوقع وي شينيو، المحلل في “هورايزون إنسايتس” استمرار انخفاض خام الحديد، حيث ما يزال الطلب ضعيفاً. مع ذلك، قال وي إن الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الصيني ليست ناجمة عن نقص السيولة.

انخفض خام الحديد 1% قبل أن يتغير سعره قليلاً إلى 100.50 دولار للطن في تمام الساعة 11:19 صباحاً بتوقيت سنغافورة. كما ارتفعت العقود المستقبلية في داليان.

أما النحاس فصعد بنسبة 0.2% إلى 8304 دولارات أمريكية، لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوياته خلال شهر، في حين ارتفع الألمنيوم 0.8%.