«خامنئي» يوجه رسالة إلى قادة الدول الإسلامية بشأن الحرب على غزة

حث المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي الدول الإسلامية على تعليق صادرات النفط والمواد الغذائية إلى إسرائيل مطالبا بوقف قصف قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وذكر الإعلام الإيراني الرسمي أن خامنئي قال في خطاب أمام مجموعة من طلاب الجامعات في طهران “ما يجب على الحكومات الإسلامية أن تصر عليه هو ضرورة وقف قصف غزة فورا وإغلاق طرق تصدير النفط والسلع للكيان الصهيوني”.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة، ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1400 واحتجاز أكثر من مئتي رهينة.

وشنت إسرائيل قصفا غير مسبوق على غزة وفرضت حصارا على القطاع. وتقول السلطات الفلسطينية إن أكثر من ثمانية آلاف قتلوا.

وحذر حكام إيران إسرائيل من التصعيد إذا لم تنه الاعتداءات على الفلسطينيين، إذ أشارت السلطات إلى استعداد الوكلاء المدعومين من طهران في الشرق الأوسط للتحرك.