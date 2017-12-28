خامنئي: ريجان كان أقوى من ترامب لكنه خسر ضد إيران

رويترزقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفشل في موقفه المتشدد تجاه إيران مؤكدا أن طهران الآن أقوى مما كانت في فترة رونالد ريجان ”الأقوى والأذكى“.وقال خامنئي في كلمة أذاعها التلفزيون ”كان ريجان أقوى وأذكى من ترامب وكان أكثر ق

رويترز

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفشل في موقفه المتشدد تجاه إيران مؤكدا أن طهران الآن أقوى مما كانت في فترة رونالد ريجان ”الأقوى والأذكى“.

وقال خامنئي في كلمة أذاعها التلفزيون ”كان ريجان أقوى وأذكى من ترامب وكان أكثر قدرة على التمثيل في توجيه التهديدات حتى أنه تحرك ضدنا وأسقطوا طائرتنا“.

وفي عام 1988، أسقطت سفينة حربية أمريكية طائرة ركاب إيرانية فوق الخليج مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 290 شخصا في حادث وصفته واشنطن بأنه خطأ غير متعمد. وقالت طهران إنه كان هجوما متعمدا على إيران التي كانت وقتها في حرب مع العراق.

وقال خامنئي: ”لكن ريجان ذهب وكما نؤمن فهو الآن يلقى عقاب الله… بينما حققت إيران تقدما عظيما في كل المجالات منذ عصر ريجان“.

وأضاف: ”هذا الاتجاه سيتواصل تحت قيادة الرئيس الأمريكي الحالي وأي أمل من جانبهم في أن الجمهورية الإسلامية ستتراجع أو تضعف لا طائل من ورائه“.

ورفض ترامب في أكتوبر الشهادة بأن طهران تلتزم بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015 وحذر من أنه ربما يلغي الاتفاق في النهاية.

كما أعلن ترامب تحولا في السياسة الأمريكية تجاه طهران في خطاب أعلن فيه نهجا أكثر صرامة تجاه إيران بشأن برامجها النووية والصاروخية ولدعمها جماعات متشددة في الشرق الأوسط.

وطبقا للاتفاق النووي وافقت القوى العالمية على رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.