خامات الأعلاف تواصل الصعود.. وكسب الصويا يرتفع 150 جنيهًا للطن

شهدت اسعار العلف ارتفاعًا جديدًا

واصلت أسعار خامات الأعلاف ارتفاعها فى الأسواق العالمية والمحلية نتيجة استمرار وباء كورنا، ورغبة الصين للاعتماد على اللحوم والدواجن، وقيامها بتخزين 20 مليون طن من خامات الأعلاف لتلبية احتياجاتها.

وأكد تجار لـ”المال” أن أسعار تلك الخامات فى السوق المحلية تشهد حالياً تباينا ملحوظا، وسجلت أسعار الذرة البرازيلى والأرجنتينى تراجعا بقيمة 450 جنيها، وسجل الطن 5150 مقابل 5600 جنيه الأسبوع الماضي دون حساب تكلفة النقل، والذرة الأوكرانى 5050 جنيها مقابل 5500 جنيه .

وأشار التجار إلى أن سعر كسب الصويا بروتين %46 سجل 8700 بدلا من 8550 جنيهًا دون احتساب تكلفة النقل لزيادة 150 جنيها، وبروتين %44 8550 جنيها بدلا من 8400 جنيه، بينما سجل طن فول الصويا المستورد 11700جنيه بزيادة 100 جنيه فيما يبلغ سعر الطن المحلى 11300 جنيه محققا نفس الزيادة.

وأوضح التجار أن سعر كسب العباد المستورد نسبة بروتين %36 يصل إلى 6300جنيه، وسجل طن الردة 4040 جنيهًا، بينما سجل طن الجلوتين المستورد 13500 جنيه.

وتوقع أحمد حمدى، تاجر أعلاف من الجيزة، أن تستمر أسعار الذرة المكون الأساسى للعلف فى الصعود إلى 7000 جنيه للطن، لا سيما أن المحصول المحلى فى مرحلة الزراعة الآن.

وفسر حمدى جنون أسعار مكونات ومستلزمات الأعلاف إلى قيام الصين بتخزين 20 مليون طن من خامات الأعلاف مثل الصويا والذرة، لتحسين مستوى معيشة المواطنين لديها، وللتحكم فى سعر العلف.

وقالت وكالة بلومبرج إن أسعار فول الصويا والذرة ارتفعت إلى مستويات عالية لم يشهدها العالم منذ 8 سنوات بعد مكاسب حققتها الأسبوع الماضى، معللة السبب فى ارتفاع الأسعار بالتغيرات المناخية والطقس السيئ الذى تسبب فى الجفاف فى عدد من البلدان المنتجة لفول الصويا خاصة كندا والولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وفرنسا.

شهدت أسعار علف الدواجن مؤخرا زيادة كبيرة بنحو 1000 جنيه عن الأسبوع الماضى ليصل سعر الطن حاليا إلى 9000 جنيه.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، لـ «المال» إن ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن محليا يرجع إلى الزيادة التى طرأت على أسعار الأعلاف فى البورصات العالمية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الأعلاف ينعكس على تكلفة تربية الدواجن وبالتالى سعر البيع النهائى.

وتستورد مصر %70 من خامات الأعلاف من الخارج مثل الذرة الصفراء، وفول الصويا، وغيرها من الأرجنتين، والبرازيل، وأوكرانيا، بكميات كبيرة تصل إلى 8 ملايين طن سنويا.

وطبقا لبيانات وزارة الزراعة فإن إجمالى إنتاج الذرة فى مصر يصل إلى نحو 3 ملايين طن موزعة بين الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة.