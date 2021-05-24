خامات الأعلاف تواصل الارتفاع .. والجيلوتين يرتفع 1000 جنيه للطن

واصلت أسعار خامات الأعلاف ارتفاعها فى الأسواق العالمية والمحلية نتيجة استمرار وباء كورنا حيث ارتفعت الذرة بواقع 200جنيها والجيلوتين بنحو 1000جنيه خلال الساعات الماضية وذلك مع استكمال ،رغبة الصين للاعتماد على اللحوم والدواجن وقيامها بتخزين 20 مليون طن من خامات الأعلاف لتلبية احتياجاتها.

وأكد تجار لـ”المال” أن أسعار تلك الخامات فى السوق المحلية تشهد حالياً تباينا ملحوظا حيث سجلت أسعار الذرة البرازيلى والأرجنتينى ارتفاعا بقيمة 200جنيها وسجل الطن 5350مقابل 5150 جنيه الاسبوع الماضي دون حساب تكلفة النقل ،والذرة الاوكرانى 5250جنيها مقابل 5050 جنيه .

وأشار التجار إلى أن سعر كسب الصويا بروتين %46 تراجع من 8700إلي 8350 جنيها بقيمة 350جنيها ،دون احتساب تكلفة النقل، وبروتين %44سجل 8150جنيها بدلا من 8400 جنيه بينما سجل طن فول الصويا المستورد 11500مقابل 11700جنيه بانخفاض 200جنيه فيما يبلغ سعر الطن المحلى11100مقابل 11300جنيها محققا نفس التراجع.

وأوضح التجار أن سعر كسب العباد المستورد نسبة بروتين %36 يصل إلى 6300جنيه، وسجل طن الردة 4050 جنيه، بينما سجل طن الجلوتين المستورد 14500جنيها مقابل 13500جنيهابزيادة 1000جنيه .

وتوقع احمد ياسر تاجر أعلاف أن تستمر أسعار الذرة المكون الأساسى للعلف فى الصعود ، خاصة وأن المحصول المحلى فى مرحلة الزراعة الآن.

وفسر حمدى جنون أسعار مكونات ومستلزمات الأعلاف إلى قيام الصين بتخزين20مليون طن من خامات الأعلاف مثل الصويا والذرة وذلك لتحسين مستوى معيشة المواطنين لديها وأيضا للتحكم فى سعر العلف.

وقالت وكالة بلومبرج إن أسعار فول الصويا والذرة ارتفعت إلى مستويات عالية لم يشهدها العالم منذ ثمانى سنوات بعد مكاسب حققتها ، معللة السبب فى ارتفاع الأسعار بالتغيرات المناخية والطقس السيئ الذى تسبب فى الجفاف فى عدد من البلدان المنتجة لفول الصويا خاصة كندا والولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وفرنسا.

شهدت أسعار علف الدواجن مؤخرا زيادة كبيرة بنحو 1000 جنيه عن الأسبوع الماضى ليصل سعر الطن حاليا إلى 9000 جنيه.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، لـ “المال” إن ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن محليا يرجع إلى الزيادة التى طرأت على أسعار الأعلاف فى البورصات العالمية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الأعلاف ينعكس على تكلفة تربية الدواجن وبالتالى سعر البيع النهائى.

وتستورد مصر %70 من خامات الأعلاف من الخارج مثل الذرة الصفراء وفول الصويا وغيرها من الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا بكميات كبيرة تصل إلى 8 ملايين طن سنويا.

وطبقا لبيانات وزارة الزراعة فإن إجمالى إنتاج الذرة فى مصر يصل إلى نحو 3 ملايين طن موزعة بين الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة