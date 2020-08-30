والـلا: العزلة للعائدين من سيناء ترجع إلى زيادة الإحتياط تحسبا من نقل العدوي

أصدرت وزارة الصحة الإسرائيية الليلة توصيات بالسماح للسياح الإسرائيليين بالمغادرة إلى سيناء باعتبارها منطقة خالية من كورونا ،لكن العائدين سيضطرون إلى الدخول في عزلة لمدة 14 يومًا.

ووجه رئيس خدمات الصحة العامة بوزارة الصحة الإسرائيلية “شارون الراعي” رسالة إلى وزير داخلية الإحتلال “أرييه درعي”.طالبه فيها بذلك.

وقال إن الجزء الجنوبي من سيناء ، حيث تتركز الشواطئ والسائحون منطقة خالية من كورونا ، بينما يبحث “درعي” افتتاح المعبر الحدودي في طابا غدا.

وأوضحت الوزراة الإسرئيلية في رسالتها أن سيناء تنقسم إلى قسمين شمالي وجنوبي، وفي الجزء الجنوبي حيث تتركز الشواطئ والسياح، وأعلنتها الإدارة الصحية منطقة خالية من كورونا.

وفقًا لرئيس خدمات الصحة العامة ، في مصر ، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون ، تم الإبلاغ عن أقل من 100 الف إصابة بالفيروس.

ونقل موقع “واللا” الإسرائيلي عن رئيس خدمات الصحة العامة باسرائيل “شارون الراعي أن معدل الإصابة في مصر يبلغ حوالي عُشر مثيله في إسرائيل ، وقد تباطأ نسبيا في أغسطس.

واشاد بالدور الذي تلعبة الحكومة المصرية في الحد من انتشار فيروس كورونا والتطبيقات الصارمة لإجراءات مكافحة المرض.

وأوضح “الراعي” أن التوصية بفرض التزام بالحبس الانفرادي لمدة 14 يومًا على العائدين من سيناء ترجع إلى زيادة الإحتياط تحسبا من نقل العدوي.