«خالص» تطلق خدمة شحن عدادات الكهرباء مُسبقة الدفع بالتعاون مع «البنك الأهلي»

أعلنت شركة “خالص” لخدمات المدفوعات الرقمية – التابعة لـشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” – إطلاق خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع عبر التطبيق الإلكتروني “الكهربا خالص”.

تم إطلاق هذه الخدمة الجديدة بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة دلتا لتوزيع الكهرباء والبنك الأهلي المصري، وتستهدف إضافة طريقة سهلة جديدة من الطرق العديدة التي توفرها “خالص” من أجل سداد المدفوعات بشكل عام، ومدفوعات الكهرباء بشكل خاص.

وتم إطلاق خدمة الدفع عن طريق الأونلاين مع بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر والذي أدي إلى نجاح وسهولة دفع الفواتير للمواطنين.

وساعد ذلك في توفير آلية مبتكرة لتسهيل سداد مدفوعات الكهرباء من المنزل وباستخدام تطبيق بسيط على الهواتف المحمولة مما يعزز من جهود حماية المواطنين بتقليل نزولهم للشارع والاحتكاك المباشر مع الجهات المتعددة في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت “خالص” أن التطبيق الجديد يدعم مجموعة واسعة من عدادات الشركات الكبرى وأبرزها “السويدي الكترومتر” و” السويدي الكترك الشهيرة بإسكرا ” والمصرية للعدادات الذكية ESMC، وتتيح الخدمة لمستخدميها شحن بطاقة عدادات الكهرباء مسبقة الدفع باستخدام خاصية “الدفع بدون تلامس” (NFC) على الهواتف المحمولة من أي مكان وفي أي وقت.

وبموجب تلك الخاصية سيتم خصم القيمة المدفوعة من حساب المستفيد عبر تطبيق “الكهربا خالص” المتاح حاليا كمرحلة أولي علي جوجل ستور “نظام اندرويد” والذي يتم تحميلة على جميع الهواتف الذكية بطريقة بسيطة .

إبراهيم سرحان: البنك الأهلي يقوم بتسوية مدفوعات الخدمة

وبهذه المناسبة، قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، إن “خالص” حرصت على إضافة هذه الخدمة سريعا إلى باقاتها المتنوعة من حلول الدفع الإلكتروني للأفراد، من أجل دعم سياسات التباعد الاجتماعي ولتطويع التكنولوجيا من أجل حماية المواطنين من عدوى كورونا.

وأكد أن إي فاينانس باعتبارها الذراع التكنولوجي للحكومة تعمل دائما على تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل حياتهم اليومية عبر تسخير التكنولوجيا في كل المهام اليومية بما يتماشى مع الاستراتيجية المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي وتقليل الاعتماد على الكاش والتحول إلى مجتمع لا نقدي.

وأضاف سرحان، أن خالص تتعاون في هذه الخدمة مع البنك الأهلي المصري حيث سيقومان بتسوية كافة المعاملات الخاصة بالمواطنين فيما يخص كروت الكهرباء مسبقة الدفع، بموجب اتفاقية وقعتها إي فاينانس مع البنك في ديسمبر الماضي خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2019 .

وتستهدف الاتفاقية إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك من خلال المنصات الإلكترونية التي تديرها “إي فاينانس” والتي أثبتت كفاءة عالية بفعل البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها الشركة وكذلك كوادرها البشرية المحترفة.

ومن جهته، قال الدكتور خالد الدستاوى، العضو المتفرغ لشؤون شركات توزيع الكهرباء إن إتاحة هذه الخدمة يأتي في إطار التعاون المستمر والمثمر دائما بين الشركة القابضة للكهرباء وشركة خالص لرقمنة الخدمات والسداد الإلكتروني.

وأضاف أن الشركة نوعت طرق سداد فواتير الكهرباء عبر الموقع الإلكتروني الذي أطلق خصيصا لهذا الغرض، فضلا عن تطبيق “الكهربا خالص” وذلك ضمن خطة الدولة لتقليل استخدام النقود وتحقيق الشمول المالي.

وصرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة يستهدف إضافة وسيلة سهلة لسداد المدفوعات بشكل عام، ومدفوعات الكهرباء بشكل خاص، حيث تم إطلاق خدمة الدفع عن طريق الاونلاين مع بداية أزمة انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لشركة خالص وذلك استشعارا لتزايد الحاجة الى تفعيل أوسع للخدمات الالكترونية من أجل تقليل الزحام بمقار سداد المستحقات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وتقليل فرص انتشار الفيروس وهو ما يأتي تماشيا مع خطط الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.

نبذة عن إى “فاينانس”:

شركة تكنولوجيا تشغيل المنشاّت المالية – إى فاينانس هي شركة متخصصة في تقديم أحدث نظم الدفع الإلكتروني وخدمات تطوير وتكامل الأعمال للقطاعات المالية والحكومية بيئة عمل آمنة ووفقًا لمعايير الأمان المتبعة دوليًا. شركة تكنولوجيا تشغيل المنشاّت المالية هي أول وأكبر بوابة للمدفوعات والتحصيلات الإلكترونية في جمهورية مصر العربية، وبما أنها شركة وطنية فإن مساهميها يتمثلون في بنك الاستثمار القومي (70%) والبنك الأهلي المصري (10%)، وبنك مصر (10%) وشركة بنوك مصر (10%).

وللمزيد من المعلومات حول إى فاينانس عبر الموقع الإلكتروني www.efinance.com.eg

نبذة عن شركة “خالص”:

خالص هي شركة التحصيل والمدفوعات الرقمية لخدمة الأفراد من شركة اي فاينانس ، بعد التطور الملحوظ للمدفوعات الإلكترونية في مصر بصورة سريعة وضعت شركة e-finance استراتيجية لخدمة الاقتصاد والشمول المالي من خلال الاستثمار والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والخبرة في الدفع الإلكتروني لديها وتقديم خط عمل جديد وإطلاق شركة خالص الرقمية لخدمة الأفراد التي تعمل كأكبر مجمع للفواتير اللازمة للمواطن المصري “الكهرباء والمرافق، الجامعات والمدارس والإنترنت والاتصالات وأكثر من ذلك ” عن طريق وسيلة دفع ملائمة ومريحة، من خلال تطبيق محمول مؤمن والموقع الإلكتروني وأيضا من خلال قنوات الشركاء “شركات الدفع الإلكتروني الموجودة في الأسواق المصرية” والبنوك بالتعاون مع الشبكات الدولية (فيزا وماستركارد وميزا).