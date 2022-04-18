«خالص» تخطط للتوسع فى التأمينات والأندية خلال 2022

معتز السيد: اتفقنا مؤخراً مع «مياه المنوفية» و«إيجاس»

قال معتز السيد الرئيس التنفيذى، وعضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة «خالص» وهى منصة مدفوعات التجزئة الرقمية، وإحدى شركات «إى فاينانس» لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، إنها تُخطط للتوسع فى إتاحة خدمة الدفع الإلكترونى بمجالات التأمين والأندية خلال 2022.

وأشار إلى أن «خالص» بدأت أولى تعاقداتها فى المجال الرياضى بالتعاقد مع نادى الزمالك وتم بالفعل إتاحة خدمة الدفع الإلكترونى لاشتراكات الأعضاء من خلال الشبكة الخاصة بالشركة.

ونشرت «المال» سابقًا أن «خالص» أطلقت مؤخرًا تطبيقًا خاصًا بـ«نادى الزمالك»، بالتعاون مع البنك الأهلى، وبدأ الأعضاء بالفعل سداد اشتراكاتهم السنوية من خلال هذا التطبيق.

على جانب آخر، ذكر «السيد» – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن «خالص» كانت قد وقعت حديثًا عقدين كبيرين أحدهما مع شركة «إيجاس» والآخر مع شركة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى.

وأشار إلى أن «خالص» كانت قد تعاونت أيضًا مع الشركة القابضة للتأمين بغرض تحصيل قيمة الوثائق التأمينية من جانب العملاء، موضحًا أنها تنوى التوسع وبقوة فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استهداف جميع القطاعات الحيوية التى تُدعم خطة الدولة فى التحول الرقمى.

وأضاف أنها فى ظل مساعى الشركة للتوسع فى تقديم خدمتها، ستدفع الشركة للنمو بصافى أرباحها خلال العام الجارى، مشيرًا إلى أن الشركة الأم «إى فاينانس» تُخطط لضخ استثمارات جديدة بالأولى خلال العام الجارى.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الأم «إى فاينانس» كانت قد وقعت اتفاقية مؤخرًا مع وزارة التربية والتعليم لتقديم خدمة دفع المصروفات إلكترونيًا من خلال تطبيق «خالص».

ويُعد قطاع التعليم واحدًا من أهم الكيانات التى تُركز عليها الشركة، ونشرت «المال» سابقًا أن «خالص» تتعاقد بالفعل مع عدد كبير من الجامعات لدفع مصاريف الدراسة إلكترونيًا، من بينها حوالى 17 جامعة حكومية.