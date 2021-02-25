«خالص» تتعاون مع «طاقة غاز» لإتاحة خدمة دفع الفواتير إلكترونيًّا

أعلنت شبكة الخدمات الجماهيرية “خالص” منصة مدفوعات التجزئة الرقمية في مصر، وإحدى شركات “إي فاينانس” لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، عن تعاون مشترك مع شركة طاقة غاز، التابعة لمجموعة طاقة عربية إحدى شركات القلعة القابضة، لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني لفواتير الغاز إلكترونيًّا عبر قنوات “خالص” التقنية المتعددة.

ويوفر هذا التعاون خدمات الدفع الإلكتروني السهل والسريع والآمن عبر منصات “خالص” لأكثر من 1.2 مليون عميل سكني وتجاري وصناعي هم عملاء شركة طاقة غاز في أكثر من 42 مدينة مصرية.

واعتمادًا على بنيتها التحتية الذكية، توفر “خالص” لعملاء “طاقة غاز” خدمة سداد فواتير الغاز عبر عدة طرق، أولها تطبيق “خالص” المتاح تحميله عبر متجر “جوجل بلاي” للهواتف العاملة بنظام أندرويد، ومتجر أبل “آب ستور” للهواتف العاملة بنظام IOS.

كما تتيح “خالص” سداد فواتير الغاز التابعة لشركة “طاقة” من خلال آلاف ماكينات نقاط البيع (POS) التي أتاحتها لآلاف المتاجر في جميع أنحاء مصر من خلال شركائها.

ويغطي الاتفاق جميع مناطق عمل “طاقة غاز” في 8 محافظات و42 مدينة، وبوسع عملاء الشركة سداد فواتيرهم عن طريق منصات “خالص” الإلكترونية ومن خلال شركاء “خالص” مثل (وقتي– إيجي باي– سداد– ممكن- ضامن) في المتاجر والمحال بمحافظات السويس، والبحر الأحمر ودمياط وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد.

يأتي الاتفاق في وقت هام للغاية، حيث تعمل شركة طاقة غاز على إضافة 150 ألف عميل سنويًّا في أماكن امتيازاتها، الأمر الذي يحتم توفير وسائل دفع أكثر راحة وسهولة للعملاء، وهو ما توفره “خالص” التي تمتلك خبرة كبيرة في المجال من خلال سوابق أعمالها وتطبيقها لنظم تحصيل وفقًا لأعلى المعايير العالمية ومتوائمة مع الاتجاهات المحلية.

والاتفاق يكلل أيضًا جهود “خالص” في دعم استراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، ودفع عمليات الشمول المالي وتقليل التعامل النقدي والتحول إلى طرق أكثر سهولة ويسر للدفع والتحصيل.

بهذه المناسبة، عبر إبراهيم سرحان، رئيس شركة “إي فاينانس” عن سعادته بالتعاون مع شركة طاقة غاز التي تتبع لكيان “طاقة عربية” العملاق، مؤكدًا أن الاتفاق مثالي كونه يخدم توجهات جميع الأطراف ويضع المواطن المصري أمام مرحلة جديدة من الراحة والرخاء اللذين توفرهما التكنولوجيا الحديثة وعمليات التحول الرقمي.

وأوضح “خالص أعلنت بوضوح أنها تستهدف تعزيز دورها للحفاظ على موقعها كبوابة المدفوعات الإلكترونية الأولى للأفراد في مصر، وهذا التعاون يأتي في إطار تحقيق هذه الغاية، بالنظر إلى الاتفاقيات التي عملنا على تحقيقها سابقًا”.

وتابع “خالص تسعى بإصرار لتصبح حلقة الوصل الأولى بين الشركات وعملائها، ولذلك تعمل دومًا على توفير كل حلول الدفع الرقمية المتطورة والآمنة، من موقع إلكتروني إلى تطبيقات ونقاط دفع ومحافظ رقمية وغيرها من القنوات الإلكترونية المتقدمة”.

وأضاف “الاتفاق يقدم أيضًا وسيلة بسيطة للغاية أمام المواطنين لسداد فواتير خدمة لا يمكن الاستغناء عنها، وهي بذلك توفر المجهود للعملاء وتقدم طرقًا أكثر تقدمًا وأمانًا لشركة طاقة غاز من أجل تحصيل مستحقاتها ويسعدنا أن نكون طرفًا في تسهيل هذه الخدمة بين الشركة وعملائها الذي يتجاوزون المليون”.

من جانبها أعربت باكينام كفافى، العضو المنتدب التنفيذى لشركة طاقة عربية، عن سعادتها بهذا التعاون الهام مع شركة خالص والذى يأتى مواكبًا لسياسة الشركة للتحول الرقمى بالتزامن مع توجه الحكومة المصرية.

كما أضاف المهندس طارق الهوارى، العضو المنتدب لشركة طاقة غاز، أن الشركة تتعامل مع ملايين المشتركين وتستهدف إضافة عشرات الآلاف من المشتركين الجدد سنويًّا، مشيرًا إلى أن التعاون يضمن نموًّا سريعًا لأعمال كلا الطرفين، وفي الوقت نفسه يدعم تنفيذ إستراتيجية مصر للتحول الرقمي وخدمة المواطن المصري.

كما هنأ معتز السيد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة “خالص”، المواطنين في محافظات مصر السبعة التي ستستفيد من التسهيلات التي تقدمها الخدمة الجديدة عبر شبكة “خالص”.

وأضاف “خالص تترجم بشكل عملي طريقة تطويع التكنولوجيا لتقديم خدمات هامة وحيوية لجميع المصريين، ولكونها محور رئيسي في تنفيذ استراتيجية الدول للتحول الرقمي، فإنها تستهدف بشكل مباشر وعاجل تطوير جميع منصات الدفع الإلكتروني المرتبطة بخدمات المواطنين كدفع فواتير المرافق بأنواعها وغيرها من الخدمات الهامة”.