خالد يوسف يبدأ تصوير مشاهد «الاسكندراني» بمدينة الإنتاج

بدأ اليوم المخرج السينمائي خالد يوسف تصوير المشاهد الأولى لفيلمه السينمائي الجديد ” الاسكندراني” الذي قرر العودة به لشاشة وجمهور السينما بعد غيابه لسنوات ، بطولة النجم أحمد العوضي .

وتم تصوير المشاهد بمدينة الانتاج الاعلامي بحضور زوجة خالد يوسف الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي ، والفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة .

ويعد الفيلم أول عمل يجمع بين الثنائى، خاصة بعدما نجح العوضى خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل “الاختيار” عبر شخصية هشام عشماوى، ثم مسلسل ضرب نار وقبله مسلسل اللى ما لوش كبير بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

ويضم كوكبة من الفنانين منهم فؤاد ومحمود حافظ وزينة، ومن المقرر أن ينتقل مخرج العمل إلى التصوير فى الإسكندرية للمشاهد الخارجية للفيلم، كما سيعلن فريق العمل على التصوير فى إحدى الدول الأوروبية لم يستقر عليها المخرج حتى الآن.

وخلال أحداث العمل نجد أن بيومى فؤاد يظهر بشخصية “على الإسكندرانى” وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضى يظهر بشخصية تدعى “بكر الإسكندرانى” وهو ابن بيومى فؤاد خلال الأحداث ويدخل فى عدة صراعات فى حياته .

الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف، وبطولة أحمد العوضى، زينة، صلاح عبد الله، محمود حافظ، حسين فهمى، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.