خالد يوسف: لم نتراجع عن تجميع طرازات كيا محليًا

أحمد شوقيقال خالد يوسف، رئيس قطاع السيارات بالشركة المصرية العالمية للسيارات وكلاء كيا ورينو، إن الشركة لم تتراجع عن مشروع تجميع طرازات العلامة الكورية كيا محليًا بغرض الاستفادة من مزايا التجميع المحلي وزيادة الحصة السوقية للشركة. وأضاف يوسف، على هامش مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي

أحمد شوقي

قال خالد يوسف، رئيس قطاع السيارات بالشركة المصرية العالمية للسيارات وكلاء كيا ورينو، إن الشركة لم تتراجع عن مشروع تجميع طرازات العلامة الكورية كيا محليًا بغرض الاستفادة من مزايا التجميع المحلي وزيادة الحصة السوقية للشركة.

وأضاف يوسف، على هامش مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017، أن الشركة لم تستقر بعد على الموعد النهائي لانطلاق مشروع التجميع المحلي.

وأوضح أن الأمر لا يزال قيد الدراسة.

ولفت إلى أنه سيتم تحديد الطرازات التي سيتم البدء في تجميعها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن كيا قد استحوذت على 4.6% من مبيعات سوق السيارات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بواقع 3.2 ألف وحدة مقابل 5.3% بواقع 6.3 ألف خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

