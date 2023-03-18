خالد يوسف لـ«أسرار النجوم»: «سره الباتع» عمل كبير وأغنية محمد منير ستبقى في الذاكرة

كشف المخرج السينمائي خالد يوسف عن كواليس مسلسله الرمضاني القادم “سره الباتع” لأول مرة الساعات الماضية وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أسرار النجوم” للإعلامية إنجي علي عبر إذاعة “نجوم إف إم”.

وقال خالد يوسف إن مسلسل سره الباتع يمثل بالنسبة له “مشروع أقدمت على عمله من 2019 واشتريت الرواية 3 مرات من عائلة يوسف إدريس، يعني مصمم عليها من 12 سنة، وكل دراما لها سكتها أى إنها ممكن تسمح تعملها 30 حلقة أو ممكن يكون فقط فيلم، وأنا مخترع الجزء الحاضر كله في العمل فهو تأليفي ومعالجة الرواية والرؤية الدرامية”.

وأشار يوسف إلى أنه العمل حمسه كثيرا فقال “شجعني لعمل دراما تليفزيونية لأول مرة هى الرواية نفسها لأديبنا الكبير يوسف إدريس فيها محتوى مع إنها قصة قصيرة ولكن محتواها مذهل”.

أضاف “أنا عامل 60 شخصية عكس الرواية بها 3 شخصيات أساسية، واخترعت قصص حب وغرام وقصص حول الرواية تسمح لى بعمل 30 حلقة دون ملل، وأيضا عملت إيقاع سينمائي في هذه الدراما التليفزيونية ومفيش لحظة ملل وكأنه فيلم، ومستخدم كل تكنيك السينما في المعارك التي ستظهر على الشاشة”.

مسلسل “سره الباتع” مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، ويقوم بمعالجتها الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، كما يشارك في السيناريو والحوار مصطفى إبراهيم، خالد كساب، وتدور أحداث الرواية حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام “السلطان حامد” الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر.

وتابع قائلا: “الفنان الكبير محمد منير اللي مغني التتر ولحن وليد سعد وكلمات مصطفى إبراهيم، وهو واحد من أهم شعراء هذا الزمان، ومعنا فريق فني واللي وراء الكاميرا غير كوكبة النجوم حاجة تفرح، وكل الناس عملوا فيه دون ملل أو كلل أو إرهاق مهما قسيت عليهم تحملوني لأقصى حد وهي شهادة لهم وأضرب لهم تعظيم سلام”.

أردف قائلا إن المسلسل بالنسبة له فيلم طويل، الحلقات متصلة جدا والأحداث كأنك تشاهدي فيلما سينمائيا على بعضه، وهو منقسم لعصرين الحديث ووقت الحملة الفرنسية، لافتا العمل كبير وعلى مستوى قيم، وأكثر حاجة منحت قيمة للمسلسل هي الأغنية الخاصة بالتتر بكلماتها ولحنها وصوت محمد منير، وأنا كتبت بوست إن الأغنية التي ستبقى في وجدان الناس بالمشاهد المصاحبة لها”.