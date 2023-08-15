خالد يوسف: تداعيات «كورونا» أثرت على الإنتاج العالمي لصناعة السيارات (فيديو)

قال خالد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة «مانسكو»، الوكيل الحصري لـ«بيجو» في مصر، إن سوق السيارات المحلية قد تأثرت بالسلب من تداعيات جائحة «كورونا» والتى امتدت لحوالى عامين.

وأضاف «يوسف» فى برنامج «المال أوتو» الذى يقدمة أحمد نبيل رئيس قسم السيارات، أن تداعيات أزمة «كورونا» تمثلت فى تباطؤ الإنتاج العالمي في صناعة السيارات من خلال نقص سلاسل الامداد من المكونات وأشباه الموصلات المستخدمة في عمليات التصنيع.

وأكد أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أثرت أيضًا على صناعة السيارات لاسيما مع زيادة أسعار المواد الخام وزيادة تكاليف الإنتاج مما انعكس على ارتفاع أسعار الطرازات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية ومنها مصر خلال الفترة الماضية.

نص الحوار كاملا على منصات «المال»: