خالد نصير: 100 مليون دولار استثمارات فى رينو خلال 40 عاما

أحمد نبيل وأحمد شوقى وشريف عيسى قال خالد نصير، رئيس مجلس ادارة شركة ألكان القابضة، ورئيس مجلس إدارة المصرية العالمية للسيارات، وكيل رينو فى مصر، أن استثمارات المصرية العالمية فى رينو على مدار الأربعين عاما الماضية أكثر من 100 مليون…

أحمد نبيل وأحمد شوقى وشريف عيسى

قال خالد نصير، رئيس مجلس ادارة شركة ألكان القابضة، ورئيس مجلس إدارة المصرية العالمية للسيارات، وكيل رينو فى مصر، أن استثمارات المصرية العالمية فى رينو على مدار الأربعين عاما الماضية أكثر من 100 مليون دولار.

وأكد نصير اعتماد رينو العالمية على الشراكة طويلة الأجل مع وكيلها فى مصر سمح لها بمواجه التحديات على مدار الأعوام الماضية، كما سمح بالاستحواذ على وكالة رينو فى الأردن.

وأشار نصير إلى تطلعه لضخ لمزيد من الاستثمارات فى خدمات ما بعد البيع بما يخدم خطط الشركة فى زيادة مبيعاتها والحصة السوقيه لها.

