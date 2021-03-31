سيـــاســة

خالد ميري : جميع أدوات التعقيم في انتخابات النقابة متوفرة لحماية الصحفيين

تشرف هيئة قضايا الدولة على الانتخابات، وإشراف قضائى كامل فى عملية الفرز
رحاب صبحي 8:29 م, الأربعاء, 31 مارس 21 8:29 م, الأربعاء, 31 مارس 21

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شرح خالد ميرى ، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين ، كيف ستدور انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين يوم الجمعة 5 مارس القادم  بنادى المعلمين ، موضحا ضرورة  الالتزام بالكمامة وجميع أدوات التعقيم والسلامة المهنية من كحل وقياس درجة الحرارة لجميع المتواجدين، كما سيتواجد أطباء فى حال شعر أى صحفى بأية أعراض، كما ستتواجد عربات إسعاف ومطافئ.

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وأضاف ميري موضحا أنه ستكون هناك 32 لجنة موزعين على مساحة النادي، وتبلغ مساحة اللجنة الواحدة مساحتها خمسة  أمتار فى خسمة أمتار، وهناك مساحة أرض فضاء واسعة، كما ستكون هناك استراحة للصحفيين، كما أن إجراءات التسجيل تبدأ من العاشرة صباحا إلى 12 ظهرا فإن لم يكتمل النصاب القانوني، تمتد المدة من 12 إلى واحدة ظهرا، ويبدأ التصويت من الثالثة إلى السابعة مساءً بدلا من الخامسة حتى يكون هناك وقت متاح للصحفيين لتجنب التكدس الكبير.

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وتشرف هيئة قضايا الدولة على الانتخابات، وإشراف قضائى كامل  فى عملية الفرز.

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بقلم رحاب صبحي

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