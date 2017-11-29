خالد مصطفى أمينًا عامًا لغرفة القاهرة التجارية بالانتداب

دعاء حسنىانتدب مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية خالد مصطفي رئيس قطاع الشئون التجارية والاقتصادية لشغل منصب الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة خلال المرحلة الحالية، في خطوة لزيادة الدور التنفيذي الذي تتطلبه المرحلة المقبلة.وقال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

دعاء حسنى

انتدب مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية خالد مصطفي رئيس قطاع الشئون التجارية والاقتصادية لشغل منصب الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة خلال المرحلة الحالية، في خطوة لزيادة الدور التنفيذي الذي تتطلبه المرحلة المقبلة.

وقال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة: إن هذا الانتداب يأتي ضمن خطة الغرفة لتنمية وتطوير دورها في خدمة المجتمع التجاري والاقتصاد العام، خاصة أن الفترة الحالية تتطلب جهودًا مكثفة لتطوير التجارة الداخلية على الصعيد الداخلي وفي نفس الوقت تنمية العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية الخارجية.

ونوه “العربي” إلى أن انتداب خالد مصطفي يأتي أيضًا في إطار تحديث المنظومة الإدارية ورفع الأداء العام للغرفة والتسهيل على المواطن من حيث الخدمات وتنويعها، بما يؤدي في النهاية إلى تقديم خدمات جيدة للمجتمع التجاري، والسعي إلى تطويرها بشكل دائم.

من جانبه قال خالد مصطفى: إن انتدابه لهذا المنصب يمثل مسئولية كبيرة على عاتقه لأن ذلك يتطلب بذل مزيد من الجهد من قبل الجهاز التنفيذي للغرفة وعمل حلقة وصل قوية مع مجلس إدارتها لتنفيذ الرؤية والخطط والاستراتيجية التي يضعها للغرفة من خلال سبل مدروسة ونظام محدد ومعرفة دور كل فرد، إلى جانب أن الغرف التجارية لها دور كبير لأنها تمثل قطاعات مهمة تعتبر القاعدة الأساسية للاقتصاد، فضلًا عن التنسيق مع الأجهزة المختلفة بالدولة بحيث يتم تحقيق الهدف العام في إطار السياسة العامة للدولة.

وأضاف “مصطفى” أنه يتم حاليًا وضع رؤية من النواحي التنفيذية بالنسبة للمشروعات التي تنفذها الغرفة حاليًا أو التي سيتم تنفيذها في المستقبل بالتنسيق مع مجلس الإدارة ؛ لأنها عصب الاقتصاد من خلال الأنشطة المختلفة التي تمثلها.

ونوه أمين عام الغرفة الجديد إلى ضرورة السعي الجاد للتنسيق مع الغرف الخارجية لزيادة التبادل التجاري والاستثماري.