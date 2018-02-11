خالد مرتجي يمثل الأهلي في اجتماع عودة الجماهير

على المصري: كلف مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، لحضور اجتماع اتحاد الكرة اليوم؛ لمناقشة عودة الجماهير إلى الملاعب فى مباريات دور الـ8 ببطولة كأس مصر ومباريات الموسم الجديد. ودعا المهندس…

على المصري:



كلف مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، لحضور اجتماع اتحاد الكرة اليوم؛ لمناقشة عودة الجماهير إلى الملاعب فى مباريات دور الـ8 ببطولة كأس مصر ومباريات الموسم الجديد.



ودعا المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، الأندية للاجتماع اليوم من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن عودة الجماهير، خاصة بعد اعتراض بعض الأندية على فكرة عودة الجماهير خلال الدور الثانى، ويسعى رئيس الجبلاية إلى الخروج بحلول إيجابية واتفاق بين الأندية على طريقة عودة الجماهير.