خالد مرتجى: 70 مليون مشجع للأهلي في مصر

أحمد الدسوقى: قال ‏المهندس خالد مرتجي المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الأهلى لديه قاعدة جماهيرية فى مصر تصل إلى 70 مليون مشجع. ودعا مرتجى خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، كل من له عضوية بالتصويت فى الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الأهلى يعد النادى الأكثر جماهيرية في الوطن ال

أحمد الدسوقى:

قال ‏المهندس خالد مرتجي المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الأهلى لديه قاعدة جماهيرية فى مصر تصل إلى 70 مليون مشجع.

ودعا مرتجى خلال لقائه ببرنامج “هنا العاصمة”، كل من له عضوية بالتصويت فى الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الأهلى يعد النادى الأكثر جماهيرية في الوطن العربى.

وتابع: “ليس لأحد فضل على الأهلي لكننا استطعنا أن نضاعف عقد الرعاية في 2011 عقب ثورة يناير من 70 مليون إلى 162 مليون جنيه”.

ولفت‏ مرتجي إلى أن المجلس الحالي حصل على دعم من الدولة بقيمة 50 مليون جنيه ساعد على تطوير البنية التحتية.