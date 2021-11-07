خالد محمود يكشف لـ «CEO LEVEL»رحلة «إم إم جروب» من المصنوعات الجلدية إلى كيان متعدد الأنشطة (فيديو)

تطرق الحوار إلى كواليس طرح شركة ابتكار فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة

حل خالد محمود، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إم إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية، ضيفًا على برنامج CEO Level الذى يبث على شاشة “المال تى فى ALMAL TV “على منصة يوتيوب.

وشهدت الحلقة الجديدة من البرنامج الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة “المال”، الكشف عن مراحل تحول «إم إم جروب» من محطة العمل العائلى عبر صناعة وتجارة المصنوعات الجلدية إلى التواجد والقيد فى البورصة، بالإضافة إلى خطط الشركة التوسعية ونظرتها لمستقبل وشكل المجموعة فى ظل تنوع الأنشطة والقطاعات الاستثمارية.

وكشفت الحلقة عن كواليس طرح شركة ابتكار فى البورصة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الكشف عن مستقبل شركة بساطة المالية القابضة، ودراسات الشركة حول عمليات التقسيم والدمج المحتملة.

وإلى نص الحلقة المتاحة الآن على شاشة “ALMAL TV”:

● حازم شريف: ضيفى اليوم صاحب بصمات بارزة فى مجال تحول الشركات من الشكل العائلى إلى الإطار المؤسسى المطبق لقواعد الحوكمة، وهو خالد محمود، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة «إم إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية، أهلًا بك فى CEO Level .

خالد محمود: أهلا بك وبمشاهدى البرنامج.

● حازم شريف: أول أسئلتى اليوم ستكون حول التحول من الشكل العائلى إلى الإطار المؤسسى، كيف كانت بداية نشاط العائلة، وماذا عن آلية التحول لشركة مقيدة ومطبقة للحوكمة؟ وهل ينتمى «خالد محمود» للجيل الثانى أم الثالث من العائلة؟

خالد محمود: انتمى إلى الجيل الثالث لعائلة محمد محمود، فيما أسس جدى النشاط الاستثمارى للعائلة فى عام 1895، ثم أكمل والدى وعمى المسيرة، ثم أخذت وإخوتى وأولاد عمى -الجيل الثالث- الراية لاستكمال النشاط والتوسعات وحاليًا بدأ الجيل الرابع من العائلة فى المشاركة فى إدارة النشاط الاستثمارى.

وكان سبيلنا الوحيد للحفاظ على الكيان وبقائه للأجيال المقبلة هو التحول للنظام المؤسسى والتواجد فى البورصة، لأن النشاط الاستثمارى العائلى لا يصمد كثيرًا وغالبًا ما يتفكك فى الجيل الثانى.

● حازم شريف: حدثنا عن بداية النشاط الاستثمارى للعائلة؟

خالد محمود: نشاط العائلة بدأ على يد جدى عبر إنشاء محلات التجزئة ومصانع الجلود والمنتجات الجلدية، ثم تطور الأمر عبر الدخول إلى مجالات الورق والكرتون والألومنيوم، حتى عام 1992 الذى شهد تأسيس شركة إم إم جروب لتكون الذراع الرئيسية للتجارة والتوزيع فى المجموعة.

● حازم شريف: تتحدث عن محلات محمد محمود للأحذية الشهيرة فى فترة الثمانينات، التى كانت أشهر محلات الأحذية بجانب محلات زلط .

خالد محمود: بالفعل هى تلك المحلات، وفى عام 1992 قمنا بتأسيس شركة بمجال تجارة الجملة والتوزيع «إم إم جروب» -المدرجة بالبورصة المصرية حاليًا- وفى ذلك التوقيت لم يكن نشاط التوزيع بمفهومه الحالى ولكن كان يتمحور حول التصدير والاستيراد.

وبدأنا النشاط الجديد ثم أضفنا نشاط تجميع وتصنيع الجرارات الزراعية، وفى عام 1995 اخترقنا مجال السيارات وحصلنا على توكيلات ماركات شهيرة مثل جاجوار ولاندروفر وبنتلى ومازيراتى.

ونتعاون مع شركة فودافون مصر منذ بدايتها فى مجال الشحن وبيع الخطوط، إذ نمتلك وندير نحو 90 محلا من محلات فودافون، وحصلنا على توكيلات جديدة لعلامات سامسونج وهواوى.

وأضفنا أيضاً توكيلات للموتوسيكل مثل بوجاتى وبولاريس ، بالإضافة إلى دخولنا لمجال السلع المعمرة، ونسعى دائمًا لزيادة المنتجات المعروضة للوصول إلى أكبر عدد من العملاء .

ورغم تجارتنا فى مجال توكيلات السيارات الفاخرة فإن الشركة تعمل فى تجميع وتصنيع الجرارات الزراعية، عبر التعاون مع شركة بيلاروس صاحبة أشهر ماركة جرار زراعى فى مصر.

● حازم شريف: ماذا عن كيفية دخولكم لقطاع الاستثمار العقاري؟

خالد محمود: نستثمر فى القطاع العقارى عبر العائلة وليس من خلال شركة إم إم جروب، إذ نمتلك شركة عقارية ذات أصول وأراضى، ونعمل على بنائها خلال الفترة المقبلة.

● حازم شريف: كيف جاءت فكرة الطرح فى البورصة؟ وكيف تم التعامل مع التنوع الكبير فى مجالات الشركة المختلفة؟

خالد محمود: فى عام 2015، خططنا للطرح فى البورصة وبدأنا نعمل على ملف الطرح، وتم التداول على سهم الشركة فى عام 2017.

أما عن تنوع الأنشطة، فإن كل نشاط منها ذو تقسيمة مستقلة، على سبيل المثال فإن قطاع الأجهزة الإلكترونية يندرج تحته تجارة الموبايلات والسلع المعمرة مثل تكييفات (كاريير وبوش).

أما قطاع الاتصالات فهو يحتوى على العمل مع شركة فودافون وإدارة المحلات، وفيما يتعلق بقطاع السيارات يندرج تحته تجارة توكيلات السيارات ونشاط تصنيع الجرارات.

وتجب الإشارة إلى أنه عند الطرح فى البورصة، كانت «إم إم جروب» تمتلك توكيلا واحدا فقط من «سامسونج»، لكن حاليًا أضفنا ماركات نوكيا وهواوى وبوش وكاريير، ونمتلك نحو 40 ألف نقطة بيع فى كافة محافظات مصر.

● حازم شريف: هل درستم إنشاء براند خاص بكم فى مجال التوزيع؟

خالد محمود: نعم درسنا ذلك الأمر، وذلك عبر إحدى شركاتنا التابعة «قنوات» للتجارة والتوزيع، ونمتلك حاليًا نحو 19 منفذا فى محافظات الجمهورية، تعمل على بيع وتسويق المنتجات التى نمتلك توكيلاتها.

● حازم شريف: ننتقل إلى مرحلة الشراكة مع « بى إنفستمنتس القابضة » والتحول النوعى بدخولكم للأنشطة المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، حدثنا عن بداية تلك المرحلة وما هى أهدافها؟

خالد محمود: نتواجد فى سوق المدفوعات الإلكترونية منذ فترة عبر حصة فى شركة مصارى، فيما بدأنا مرحلة التوسع القوى فى هذه السوق فى عام 2017 عبر تأسيس شركة «ابتكار» التى استحوذت لاحقا على شركتى «مصارى» و« BEE» للدفع الإلكترونى.

ثم استحوذنا على شركة «تمويل القابضة» من خلال شركة «ابتكار» بالإضافة إلى تأسيس شركة «فيتاس» للتمويل متناهى الصغر، وإنشاء شركة تقسيط للسيارات «تمويل استهلاكى»، وذلك فى إطار تكامل منظومة العمل بالشركة والتناسق مع توجه الدولة نحو الشمول المالى. شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى

ندرس طرح «بساطة المالية القابضة» فى البورصة على غرار «ابتكار»

● حازم شريف: شركات المجموعة متنوعة بين مدفوعات إلكترونية وخدمات مالية وأنشطة أخرى، أرى أن هناك حاجة لهيكلة تلك الأنشطة بالشكل الذى يوفر رؤية دقيقة عن المجموعة، فهل تنوون فصل أنشطة أو دمج أخرى خلال الفترة المقبلة؟

خالد محمود: بالفعل تم فصل الأنشطة المالية غير المصرفية فى شركة «بساطة المالية القابضة» فيما ستكون شركة «ابتكار» خاصة بالمدفوعات الإلكترونية، وتمتلك شركة «إم إم جروب» نحو %50 من تلك الشركتين، فيما سيظل النشاط الرئيسى لـ «إم إم جروب» متمثل فى التجارة والتوزيع وتصنيع الجرارات ووكالة السيارات.

● حازم شريف: هل ترى أن هناك حاجة لطرح بعض أنشطة المجموعة فى البورصة أو التخارج منها؟

خالد محمود: نحن بصدد طرح شركة ابتكار فى البورصة، بينما تقوم المجموعة المالية هيرميس بإدارة الطرح، ونسير بمعدلات سريعة لتنفيذ الطرح.

● حازم شريف: متى سينفذ طرح ابتكار؟ وهل هناك تقييم مبدئى للطرح المحتمل وهل سيكون الطرح عبارة عن تخارج جزئى أم كلى؟

خالد محمود: الطرح سيكون عبارة عن تخارج جزئى وزيادة رأسمال، وتقوم هيرميس حاليا بدراسة كافة الخيارات الأمثل للشركة ودراسة توقيت الطرح.

وتجب الإشارة إلى أن هناك ارتباط بين أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، وبين النشاط الرئيسى لـ «إم إم جروب».

عملية تقسيم محتملة للمجموعة إلى «3 – 4» شركات منفصلة

● حازم شريف: كيف ترى شكل وهيكل مجموعة «إم إم جروب» خلال 5 سنوات من الآن؟

خالد محمود: من الوارد أن تنقسم مجموعة «إم إم جروب» لـ 3 أو 4 شركات، الأولى ستتخصص فى نشاط وكالة السيارات وتصنيع الجرارات، أما الشركة الثانية ستتخصص فى التجارة والتوزيع سواء الأجهزة المعمرة أو مجال الاتصالات، أما الشركة الثالثة ستتخصص فى شركة أو شركتين للخدمات المالية غير المصرفية، وتكنولوجيا المعلومات.

● حازم شريف: هناك شركتان فى قطاع الخدمات المالية وهم بساطة وابتكار، فهل من الوارد أن يشمل الطرح المقبل تلك الشركات مجتمعة؟

خالد محمود: سيكون هناك طرح مستقل لكل من ابتكار وبساطة المالية القابضة فى البورصة.

● حازم شريف: دعنا ندخل لتفاصيل شركات المجموعة كل على حدة، ونبدأ بـ «ابتكار» فهل هناك نوايا لتوسعات جديدة الفترة المقبلة؟ وهل هناك نية لدمج «مصارى» و«Bee»؟

خالد محمود: نتوسع بشكل يومى سواء على صعيد نقاط البيع البالغ عددها حاليًا 160 ألفا، أو إضافة خدمات جديدة بهدف زيادة عدد العملاء.

فى الوقت الراهن، لا نفكر فى دمج شركتى «مصارى» و«Bee» خلال الفترة الراهنة فى ظل تسارع وتيرة تنفيذ خطة التوسعات.

ولابد من الإشارة إلى أن التوسع عبر شركتين بإدارات منفصلة سيكون أسرع مقارنة بشركة واحدة خاصة لو وضعنا فى الاعتبار الوقت الذى قد نستغل فيه إجراءات الدمج فى ظل وجود فرص كبيرة فى السوق، واستحواذنا على حصة سوقية تتجاوز %30. خالد محمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إم إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية

● حازم شريف: هل نستطيع القول إنكم تحتلون المركز الثانى فى سوق المدفوعات الإلكترونية بعد فورى؟

خالد محمود: بالتأكيد.

● حازم شريف: ابتكار شركة قابضة ولديها حاليا مجال واحد فقط، فماذا عن المجالات التى يمكن إضافتها أو التوسع فيها على سبيل المثال الاستثمار فى الشركات الناشئة؟

خالد محمود: لدينا استثمارات فى 5 شركات ناشئة فى الوقت الحالى وتقدم تلك الشركات معدلات أداء ناجحة للغاية.

● حازم شريف: طرح «ابتكار» فى البورصة يستلزم إضافة أنشطة ومجالات جديدة للشركة، فهل تنوون ذلك؟

خالد محمود: هناك مجالات كثيرة ندرسها فى الوقت الراهن خاصة فى ظل تطور الشمول المالى التى تنفذه مصر، وسيتم الإعلان عن تلك التوسعات فور الاستقرار عليها.

● حازم شريف: ننتقل للحديث حول «بساطة» التى باتت تمتلك أنشطة متنوعة منها تأجير تمويلى وتمويل متناهى الصغر وتمويل عقارى وشركة تقسيط السيارات (تمويل استهلاكي)، فكيف ترى «بساطة» خلال الفترة المقبلة؟ وهل من الوارد اقتحام نشاط التأمين؟

خالد محمود: نسعى لتنمية «بساطة» وتعظيم حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة، عبر التواجد المكثف فى محافظات الجمهورية من خلال الفروع خاصة فى نشاط التمويل متناهى الصغر وخصوصا فى الدلتا والصعيد.

وقطاع التأمين من القطاعات المميزة لكننا لا نفكر فى اقتحامه خلال الفترة المقبلة، إذ سنركز جهودنا فى أنشطتنا الحالية لتعظيمها وتنميتها.

● حازم شريف: حدثنا عن ترتيب الأنشطة المختلفة من حيث المساهمة فى إيرادات «إم إم جروب»؟ وكيف ستحدث التوسعات المقبلة تغييرًا فى ذلك الترتيب؟

خالد محمود: نشاط الأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة يستحوذ على %70 من أرباح وحجم الأعمال، فيما نسعى إلى إضافة ماركات جديدة لزيادة قاعدة عملاء الشركة عبر نقاط البيع البالغ عددها 40 ألفا .

أما عن نشاط السيارات، فإن الإعفاء من الجمارك فى ظل الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبى، ساهمت فى تحقيق طفرة كبيرة بمجال السيارات، خاصة مع توافر فئات متنوعة من ماركات السيارات التى تمتلك «إم إم جروب» توكيلاتها.

فعلى سبيل المثال، إن ماركة «جاكوار» بات لديها 7 فئات متنوعة مقارنة بفئتين فقط فى الماضى، بجانب نحو 8 فئات لماركة لاندروفر، هذا إلى جانب التوسع فى معارض السيارات بفروع جديدة فى القاهرة والمحافظات، بالإضافة للسعى نحو إضافة ماركات جديدة تخدم الفئة المتوسطة بهدف توسيع قاعدة العملاء.

مفاوضات مبدئية مع علامات سيارات صينية وأوروبية لتوفير ماركات متوسطة للعملاء

● حازم شريف: تحدثت عن دراسة إتاحة فئة متوسطة من السيارات، فهل هناك توكيلات جديدة أو مفاوضات مع شركات أجنبية؟

خالد محمود: نسعى خلال الفترة الراهنة لإتاحة ماركات سيارات من الفئة المتوسطة، وذلك عبر مفاوضات مبدئية مع شركات أوروبية وصينية.

● حازم شريف: كيف تتكامل أنشطة «إم إم جروب» بين المدفوعات الإلكترونية ونقاط التجارة الكلاسيكية؟

خالد محمود: يحدث التكامل بين أنشطة المجموعة عبر تحصيل مستحقاتنا لدى العملاء عبر نقاط البيع التابعة لنشاط المدفوعات الإلكترونية، وفى ذات التوقيت نوفر تمويلات متناهية الصغر للتجار وبيع ماكينات السداد الإلكترونى لهم، بالإضافة إلى توفير خدمة تجديد الفروع والمنافذ المختلفة عبر نشاط التأجير التمويلى.

● حازم شريف: ننتقل إلى نشاط الجرارات الزراعية، فهل هناك توسعات جديدة؟

خالد محمود: قطاع الجرارات الزراعية يُعانى بعض الشئ نظرًا لتأثر أسواق التصدير سلبًا بالظروف السياسية والأمنية فى بعض الدول وأبرزها اليمن وليبيا والسودان .

وسنركز خلال الفترة المقبلة على زيادة عمليات البيع من خلال السوق المحلية، فى ظل اهتمام الدولة بالأراضى الزراعية، الأمر الذى سيؤدى لطفرة فى نشاط الجرارات وزيادة الطلب.

● حازم شريف: هل تخططون لفتح أسواق تصديرية جديدة لنشاط الجرارات الزراعية؟ وماذا عن نشاط المواسير؟

خالد محمود: درسنا بالفعل إمكانية فتح أسواق جديدة، لكن الأمر لم يكن بالسهولة نظرًا لأن الظروف أصبحت غير مواتية للتصدير.

أما عن نشاط المواسير، فنحن نستورد مواسير غير مصنعة فى مصر يتم استخدامها فى نشاط البترول وأجهزة التكييف المركزى، وحاليًا يتم استيرادها وفقًا لطلبات العملاء.

تصفية «ميديترينيان» ونقل المصنع وتوجيه إنتاجه للسوق المحلية

● حازم شريف: أشارت القوائم المالية إلى أن شركة “ميديترينيان” الصناعية تحت التصفية، فماذا عن تفاصيل تلك العملية؟

خالد محمود: شركة «ميديترينيان» الصناعية هى عبارة عن مصنع فى المنطقة الحرة بمدينة العاشر من رمضان، يعمل فى نشاط تجميع وتصنيع الجرارات الزراعية وكانت تُخصص إنتاجها للتصدير، ومع توقف النشاط التصديرى للجرارات الزراعية تم الاستقرار على تصفية الشركة ونقل خط إنتاجها إلى مدينة العاشر من رمضان فى إطار إعادة بناء المصنع وتوجيه إنتاجه للسوق المحلية.

تفعيل عمل «بى بى آى كابيتال» الفترة المقبلة برأسمال قدره 5 ملايين جنيه

● حازم شريف: ماذا عن شركة «بى بى آى كابيتال» التى لم تبدأ نشاطها بعد؟

خالد محمود: أسسناها برأسمال 5 ملايين جنيه لاقتناص فرصة محددة، وسيتم تفعيلها خلال الفترة القليلة المقبلة.

● حازم شريف: شركة خدمات التكنولوجيا الحديثة هل من الوارد أن يتم هيكلتها بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة؟

خالد محمود: شركة خدمات التكنولوجيا الحديثة كانت تمتلك حصة فى شركة «مصاري» قبل الدخول عبر «ابتكار»، وحاليًا نعمل على هيكلة المجموعة ومن ضمنها تلك الشركة وشركة « تطوير نظم البرمجيات والدفع الإلكترونى».

معدلات نمو مستهدفة تتراوح بين 10 – %15 سنويًا

● حازم شريف: ما هى القطاعات التى تتوقع نموها خلال الفترة المقبلة؟

خالد محمود: كافة قطاعات المجموعة من المتوقع نموها خلال الفترة المقبلة، فبنسبة نمو سنوى لأنشطة المجموعة تتراوح بين « 10 – %15»، وقطاع السيارات سيشهد نمواً سريعاً خلال الفترة المقبلة، فى ظل الفروع والمعارض الجديدة والتواجد خارج القاهرة، بجانب اهتمام «إم إم جروب» بالسيارات الكهربائية التى ستكون الأكثر جاذبية خلال الأعوام القليلة المقبلة، فعلى سبيل المثال «جاجوار» أكدت أنه لن تصنع سيارات بنزين بدءًا من 2025 .

إذ تهتم شركات السيارات التى نمتلك توكيلاتها بالسيارات الكهربائية، مع توجه الدولة نحو تجهيز البنية التحتية وتوفير محطات الشحن الكهربائى.

تسعى للحصول على توكيلات شركات متخصصة فى تصنيع السيارات الكهربائية

وأيضًا مجال المدفوعات الإلكترونية من المتوقع نموه بقوة خلال الفترة المقبلة، إذ يسجل القطاع نموًا شهريًا حاليًا.

● حازم شريف: هل تخطط «إم إم جروب» للحصول على توكيلات لشركات متخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية على غرار TESLA؟

خالد محمود: نعم، هناك مساع للحصول على توكيلات لشركات سيارات كهربائية متخصصة خلال الفترة المقبلة.

أكثر من %15 حصص المساهمين الأجانب فى المجموعة و%70 للعائلة

● حازم شريف: كم تقدر نسبة المستثمرين الأجانب فى الشركة؟

خالد محمود: كعائلة «محمد محمود» نمتلك نحو %70 من أسهم و%30 حرة التداول أكثر من نصفها لصالح المستثمرين الأجانب.