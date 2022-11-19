خالد فودة: إضافة 6 ملايين متر مسطحات خضراء بشرم الشيخ وتحولها لمدينة مستدامة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الطريق إلى مؤتمر المناخ COP 27 مستدام، وتحولها الى مدينة خضراء واجه العديد من التحديات التي استطاعت المحافظة التغلب عليها من خلال توفير فريق عمل على مدار الساعة، سواء في تنفيذ البنية التحتية في ظل محدودية الوقت، وتيسير النقل اللوجيستي لمتطلبات إجراءات الاستدامة كوسائل النقل صديقة البيئة ووحدات الطاقة الشمسية.

وأضاف فى بيان، انه تم تحقيق حلم تطوير مدينة شرم الشيخ، وحل المشكلات الطارئة على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة، وزيادة مساحة الأراضي المخصصة للمنطقة الزرقاء للمؤتمر لتصل إلى 41 ألف م٢ وألف متر لمسارات الدراجات.

كما أشار محافظ جنوب سيناء إلى نجاح إجراءات التحول الأخضر بمدينة شرم الشيخ، ومنها إضافة 140 أتوبيس كهرباء 120 أتوبيس غاز لأسطول النقل، وإقامة أكبر محطة تموين بالكهرباء والغاز، وزيادة المسطحات الخضراء لتصل إلى 6 مليون م٢ مساحات خضراء تساعد على تقليل ثاني أكسيد الكربون، واتاحة متنفس أخضر جديد من خلال إقامة الحديقة الدولية بدعم من وزيرة البيئة.

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP 27، نتائج خطة الاستدامة للمؤتمر، في جلسة الاستدامة ضمن فعاليات اليوم الأخير لمؤتمر المناخ COP 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير أيمن ثروت ممثلا عن وزارة الخارجية وممثلي سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.