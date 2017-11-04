خالد علي يعلن الاثنين موقفه من الانتخابات الرئاسية

في مؤتمر صحفي بحزب الدستورإيمان عوفيعقد خالد علي مؤتمرا صحفيا الخامسة مساء الإثنين القادم 6 نوفمبر يستضيفه حزب الدستور بالدقي لإعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية المزمع بدء إجراءاتها مع بدايات العام القادم. ويستعرض خالد علي خلال المؤتمر تفاصيل المشاورات التي جرت مع القوى السياسية حول المو

في مؤتمر صحفي بحزب الدستور



إيمان عوف

يعقد خالد علي مؤتمرا صحفيا الخامسة مساء الإثنين القادم 6 نوفمبر يستضيفه حزب الدستور بالدقي لإعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية المزمع بدء إجراءاتها مع بدايات العام القادم.

ويستعرض خالد علي خلال المؤتمر تفاصيل المشاورات التي جرت مع القوى السياسية حول الموقف من خوض الانتخابات.

كما يتضمن المؤتمر ردا على التساؤلات المطروحة حول خوض الانتخابات.

ويتم خلال المؤتمر توزيع عدد من الأوراق حول تصورات الخروج من الوضع الراهن ، وآمال معلقة بالشعب المصري وقدرته على التغيير والمشاركة الفاعلة في صنع بدائل أفضل للمستقبل.

يشارك في المؤتمر عدد من ممثلي القوى الإجتماعية والسياسية والعمالية والشخصيات العامة

