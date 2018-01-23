خالد علي يعقد مؤتمرًا لإعلان موقفه من الانتخابات.. غدًا

سلوى عثمانأعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي عن عقد مؤتمر صحفي غدًا، بمقر حملته الانتخابية للإعلان عن موقفها من الاستمرار في استمرار ترشح خالد علي والانسحاب من الانتخابات. كما ستعلن الحملة عن موقفها من القبض على الفريق سامي عنان، اليوم، واتهامه بالتزوير وعدم اتخاذه الموافقة من القوا

سلوى عثمان



أعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي عن عقد مؤتمر صحفي غدًا، بمقر حملته الانتخابية للإعلان عن موقفها من الاستمرار في استمرار ترشح خالد علي والانسحاب من الانتخابات.



كما ستعلن الحملة عن موقفها من القبض على الفريق سامي عنان، اليوم، واتهامه بالتزوير وعدم اتخاذه الموافقة من القوات المسلحة قبل الترشح للانتخابات، وأيضًا بث فيديو يثير الفتنة بين الجيش والشعب المصري.



وعلى صعيد آخر توالت التعليقات المطالبة بانسحاب خالد علي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد واقعة القبض على عنان، واستمر اجتماع الحملة عدة ساعات قبل الإعلان عن تنظيمها للمؤتمر الصحفي.